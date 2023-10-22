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В Москве выпал снег
В Москве выпал снег - РИА Новости, 22.10.2023
В Москве выпал снег
В Москве пошел снег, о котором предупреждали синоптики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T10:11
2023-10-22T10:11
2023-10-22T11:38
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Москве пошел снег, о котором предупреждали синоптики, передает корреспондент РИА Новости. По прогнозу ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, в воскресенье, 22 октября, в столице будет холодно: ночью мороз до минус одного — минус шести градусов, днем — не выше нуля — плюс пяти. После полудня ожидаются осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь.Тем не менее в понедельник, 23 октября, Москву накроет мощная волна дождливого тепла. Температура повысится до плюс шести — плюс 11, но ненадолго — уже на следующий день будет не выше нуля — плюс пяти. А с середины недели столичный регион и вовсе ждут среднесуточные температуры, характерные скорее для метеорологической зимы: около или даже ниже нуля.
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общество, москва, погода
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Москве пошел снег, о котором предупреждали синоптики, передает корреспондент РИА Новости.
По прогнозу ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Михаила Леуса
, в воскресенье, 22 октября, в столице будет холодно: ночью мороз до минус одного — минус шести градусов, днем — не выше нуля — плюс пяти. После полудня ожидаются осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь.
Тем не менее в понедельник, 23 октября, Москву накроет мощная волна дождливого тепла. Температура повысится до плюс шести — плюс 11, но ненадолго — уже на следующий день будет не выше нуля — плюс пяти. А с середины недели столичный регион и вовсе ждут среднесуточные температуры, характерные скорее для метеорологической зимы: около или даже ниже нуля.
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