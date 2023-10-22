https://ria.ru/20231022/sneg-1904464247.html

В Москве выпал снег

В Москве выпал снег - РИА Новости, 22.10.2023

В Москве выпал снег

В Москве пошел снег, о котором предупреждали синоптики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T10:11

2023-10-22T10:11

2023-10-22T11:38

общество

москва

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901501578_0:0:3407:1916_1920x0_80_0_0_001e64def3765be13e2082c0636283e0.jpg

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Москве пошел снег, о котором предупреждали синоптики, передает корреспондент РИА Новости. По прогнозу ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, в воскресенье, 22 октября, в столице будет холодно: ночью мороз до минус одного — минус шести градусов, днем — не выше нуля — плюс пяти. После полудня ожидаются осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь.Тем не менее в понедельник, 23 октября, Москву накроет мощная волна дождливого тепла. Температура повысится до плюс шести — плюс 11, но ненадолго — уже на следующий день будет не выше нуля — плюс пяти. А с середины недели столичный регион и вовсе ждут среднесуточные температуры, характерные скорее для метеорологической зимы: около или даже ниже нуля.

https://ria.ru/20231021/pogoda-1904349526.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, погода