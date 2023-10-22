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Украинские войска выпустили еще три снаряда по Донецку, заявили в ДНР
Украинские войска выпустили еще три снаряда по Донецку, заявили в ДНР - РИА Новости, 22.10.2023
Украинские войска выпустили еще три снаряда по Донецку, заявили в ДНР
Украинские войска вечером в субботу снова обстреляли Донецк, выпустив по нему три снаряда "натовского" калибра, сообщается в Telegram-канале представительства... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T00:11
2023-10-22T00:11
2023-10-22T00:23
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска вечером в субботу снова обстреляли Донецк, выпустив по нему три снаряда "натовского" калибра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 23.55 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров ", - говорится в публикации.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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донецк, украина, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили еще три снаряда по Донецку, заявили в ДНР
Украинские войска выпустили три снаряда калибра НАТО по Донецку, заявили в ДНР