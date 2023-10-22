https://ria.ru/20231022/sk-1904543471.html

В Калужской области возбудили дело после падения ребенка с эскалатора в ТЦ

В Калужской области возбудили дело после падения ребенка с эскалатора в ТЦ - РИА Новости, 22.10.2023

В Калужской области возбудили дело после падения ребенка с эскалатора в ТЦ

Следователи возбудили уголовное дело после падения шестилетнего мальчика с эскалатора в ТЦ в Калужской области, ребенок госпитализирован в крайне тяжелом... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T20:06

2023-10-22T20:06

2023-10-22T20:54

происшествия

калужская область

обнинск

россия

ребенок

общество

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после падения шестилетнего мальчика с эскалатора в ТЦ в Калужской области, ребенок госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба. По данным СУСК по Калужской области, инцидент произошел в воскресенье в Обнинске. "По предварительным данным… шестилетний мальчик, находясь на третьем этаже в торгово-развлекательном центре "Атлас", схватился за поручень эскалатора, который протащил его в проем между заграждением и подъемным средством. Ребенок не удержался и упал с высоты на пол", - говорится в сообщении СУСК. Сообщается, что мальчик был госпитализирован с многочисленными телесными повреждениями, причинившими тяжкий вред здоровью. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В ходе предварительного следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему, подчеркивает СУСК. К выяснению всех обстоятельств произошедшего подключилась прокуратура, сообщает областное надзорное ведомство. Министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко написал в своем Telegram-канале, что мальчик находится в крайне тяжелом состоянии в клинической больнице №8. "Эвакуация в детскую областную больницу будет возможна после стабилизации состояния. Детская областная больница оказывает всю необходимую помощь специалистам из клинической больницы 8", - сообщил Пахоменко.

https://ria.ru/20231022/sk-1904513302.html

https://ria.ru/20231022/sk-1904477892.html

калужская область

обнинск

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происшествия, калужская область, обнинск, россия, ребенок, общество, следственный комитет россии (ск рф)