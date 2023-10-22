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В Калужской области возбудили дело после падения ребенка с эскалатора в ТЦ - РИА Новости, 22.10.2023
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20:06 22.10.2023 (обновлено: 20:54 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/sk-1904543471.html
В Калужской области возбудили дело после падения ребенка с эскалатора в ТЦ
В Калужской области возбудили дело после падения ребенка с эскалатора в ТЦ - РИА Новости, 22.10.2023
В Калужской области возбудили дело после падения ребенка с эскалатора в ТЦ
Следователи возбудили уголовное дело после падения шестилетнего мальчика с эскалатора в ТЦ в Калужской области, ребенок госпитализирован в крайне тяжелом... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T20:06
2023-10-22T20:54
происшествия
калужская область
обнинск
россия
ребенок
общество
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после падения шестилетнего мальчика с эскалатора в ТЦ в Калужской области, ребенок госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба. По данным СУСК по Калужской области, инцидент произошел в воскресенье в Обнинске. "По предварительным данным… шестилетний мальчик, находясь на третьем этаже в торгово-развлекательном центре "Атлас", схватился за поручень эскалатора, который протащил его в проем между заграждением и подъемным средством. Ребенок не удержался и упал с высоты на пол", - говорится в сообщении СУСК. Сообщается, что мальчик был госпитализирован с многочисленными телесными повреждениями, причинившими тяжкий вред здоровью. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В ходе предварительного следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему, подчеркивает СУСК. К выяснению всех обстоятельств произошедшего подключилась прокуратура, сообщает областное надзорное ведомство. Министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко написал в своем Telegram-канале, что мальчик находится в крайне тяжелом состоянии в клинической больнице №8. "Эвакуация в детскую областную больницу будет возможна после стабилизации состояния. Детская областная больница оказывает всю необходимую помощь специалистам из клинической больницы 8", - сообщил Пахоменко.
https://ria.ru/20231022/sk-1904513302.html
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происшествия, калужская область, обнинск, россия, ребенок, общество, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Калужская область, Обнинск, Россия, ребенок, Общество, Следственный комитет России (СК РФ)
В Калужской области возбудили дело после падения ребенка с эскалатора в ТЦ

СК: в Калужской области возбудили дело после падения ребенка с эскалатора в ТЦ

© Фото : СУ СК России по Калужской области/TelegramПредставители СК на месте происшествия в торгово-развлекательном центре, где шестилетний мальчик упал с эскалатора в городе Обнинске Калужской области. 22 октября 2023
Представители СК на месте происшествия в торгово-развлекательном центре, где шестилетний мальчик упал с эскалатора в городе Обнинске Калужской области. 22 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© Фото : СУ СК России по Калужской области/Telegram
Представители СК на месте происшествия в торгово-развлекательном центре, где шестилетний мальчик упал с эскалатора в городе Обнинске Калужской области. 22 октября 2023
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после падения шестилетнего мальчика с эскалатора в ТЦ в Калужской области, ребенок госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба.
По данным СУСК по Калужской области, инцидент произошел в воскресенье в Обнинске.
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"По предварительным данным… шестилетний мальчик, находясь на третьем этаже в торгово-развлекательном центре "Атлас", схватился за поручень эскалатора, который протащил его в проем между заграждением и подъемным средством. Ребенок не удержался и упал с высоты на пол", - говорится в сообщении СУСК.
Сообщается, что мальчик был госпитализирован с многочисленными телесными повреждениями, причинившими тяжкий вред здоровью.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В ходе предварительного следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему, подчеркивает СУСК.
К выяснению всех обстоятельств произошедшего подключилась прокуратура, сообщает областное надзорное ведомство.
Министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко написал в своем Telegram-канале, что мальчик находится в крайне тяжелом состоянии в клинической больнице №8.
"Эвакуация в детскую областную больницу будет возможна после стабилизации состояния. Детская областная больница оказывает всю необходимую помощь специалистам из клинической больницы 8", - сообщил Пахоменко.
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ПроисшествияКалужская областьОбнинскРоссияребенокОбществоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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