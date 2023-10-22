В Калужской области возбудили дело после падения ребенка с эскалатора в ТЦ
СК: в Калужской области возбудили дело после падения ребенка с эскалатора в ТЦ
© Фото : СУ СК России по Калужской области/TelegramПредставители СК на месте происшествия в торгово-развлекательном центре, где шестилетний мальчик упал с эскалатора в городе Обнинске Калужской области. 22 октября 2023
Представители СК на месте происшествия в торгово-развлекательном центре, где шестилетний мальчик упал с эскалатора в городе Обнинске Калужской области. 22 октября 2023
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после падения шестилетнего мальчика с эскалатора в ТЦ в Калужской области, ребенок госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба.
По данным СУСК по Калужской области, инцидент произошел в воскресенье в Обнинске.
«
"По предварительным данным… шестилетний мальчик, находясь на третьем этаже в торгово-развлекательном центре "Атлас", схватился за поручень эскалатора, который протащил его в проем между заграждением и подъемным средством. Ребенок не удержался и упал с высоты на пол", - говорится в сообщении СУСК.
Сообщается, что мальчик был госпитализирован с многочисленными телесными повреждениями, причинившими тяжкий вред здоровью.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В ходе предварительного следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему, подчеркивает СУСК.
К выяснению всех обстоятельств произошедшего подключилась прокуратура, сообщает областное надзорное ведомство.
Министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко написал в своем Telegram-канале, что мальчик находится в крайне тяжелом состоянии в клинической больнице №8.
"Эвакуация в детскую областную больницу будет возможна после стабилизации состояния. Детская областная больница оказывает всю необходимую помощь специалистам из клинической больницы 8", - сообщил Пахоменко.