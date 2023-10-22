https://ria.ru/20231022/sk-1904477892.html

СК завел дело после видео с издевательством над девочкой в омском интернате

СК завел дело после видео с издевательством над девочкой в омском интернате - РИА Новости, 22.10.2023

СК завел дело после видео с издевательством над девочкой в омском интернате

Уголовное дело о халатности завели в Омской области после появления видео, как дети в Большеуковском доме детства издевались над девочкой, заставляя ее мыть... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T12:24

2023-10-22T12:24

2023-10-22T12:24

происшествия

омская область

россия

виталий хоценко

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 22 окт - РИА Новости. Уголовное дело о халатности завели в Омской области после появления видео, как дети в Большеуковском доме детства издевались над девочкой, заставляя ее мыть унитазы руками, сообщает СУ СК по региону в Telegram. Глава региона Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что поручил провести проверку в интернате. Видео издевательств появилось в соцсети "ВКонтакте". Одна из девушек, по информации СУ СК - староста группы, была организатором процесса и руководила действиями сверстниц. Согласно видео, сначала девочке дали несколько пощечин, а потом заставили мыть унитазы в мужском и женском туалете руками. Прокуратура Омской области организовала проверку в связи со случившимся. СУ СК завело уголовное дело по статье "халатность". "...Возбуждено уголовное дело в отношении работников казенного учреждения Омской области "Большеуковский дом детства", подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", - отмечается в сообщении следствия. По данным ведомства, инцидент произошел 15 октября, "16-летняя воспитанница детского дома нанесла множество ударов руками сверстнице за то, что та опоздала на ужин, а также заставила мыть сантехнику". Ведомство отмечает, что следователи работают на месте, проверяется информация, что это не единичный случай, изымаются видеоматериалы, допрашиваются участники конфликта. "В ходе следствия также будет дана правовая оценка действиям не только работников детского дома, но и несовершеннолетней, причинившей побои", - указывает СУ СК. Омский губернатор отметил, что поручил организовать проверку интерната. "Узнал об инциденте с участием несовершеннолетних, который произошел в Доме детства в Большеуковском районе. Поручил заместителю председателя правительства-министру образования Омской области Ивану Ивановичу Кротту и уполномоченной по правам ребенка Елизавете Евгеньевне Степкиной организовать проверку интерната", - написал Хоценко в своем Telegram-канале. Он добавил, что к детям в понедельник направят психологов из областного центра поддержки семьи, чтобы помочь им справиться со стрессом. Глава региона поставил задачу проверить в области все остальные учреждения, где воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей.

https://ria.ru/20231022/napadenie-1904475950.html

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происшествия, омская область, россия, виталий хоценко, следственный комитет россии (ск рф), telegram