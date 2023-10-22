https://ria.ru/20231022/sevastopol-1904556751.html

Развожаев опроверг информацию о взрывах в Севастополе

Развожаев опроверг информацию о взрывах в Севастополе - РИА Новости, 22.10.2023

Развожаев опроверг информацию о взрывах в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг появившиеся в интернете сообщения о взрывах в городе во время воздушной тревоги, отметив, что силы ПВО... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T21:24

2023-10-22T21:24

2023-10-22T21:25

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг появившиеся в интернете сообщения о взрывах в городе во время воздушной тревоги, отметив, что силы ПВО находились в боевой готовности, но воздушные цели до Севастополя не долетели. Воздушная тревога в Севастополе была второй раз за воскресенье объявлена около 20.00 и отменена в 20.31. "Укропаблики опять разгоняют ложь. Выкладывают видео о якобе "взрыве" чего-то в Севастополе. Это ложь. Никаких взрывов в городе не было... Те, кто пишет, что в Севастополе отработали средства ПВО - это тоже ложь. Силы ПВО находились в боевой готовности, но до нас никаких воздушных целей сегодня не долетало", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что все оперативные службы продолжают контроль обстановки.

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

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севастополь, михаил развожаев, происшествия