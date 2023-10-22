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Губернатор Севастополя сообщил об отмене воздушной тревоги - РИА Новости, 22.10.2023
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20:35 22.10.2023 (обновлено: 20:41 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/sevastopol-1904551367.html
Губернатор Севастополя сообщил об отмене воздушной тревоги
Губернатор Севастополя сообщил об отмене воздушной тревоги - РИА Новости, 22.10.2023
Губернатор Севастополя сообщил об отмене воздушной тревоги
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram объявил об отмене второй за сутки воздушной тревоги в городе, она длилась 34 минуты, также восстановлено... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T20:35
2023-10-22T20:41
севастополь
воздушная тревога
россия
общество
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram объявил об отмене второй за сутки воздушной тревоги в городе, она длилась 34 минуты, также восстановлено движение транспорта по Крымскому мосту.Воздушная тревога была объявлена около 20.00, она прозвучала второй раз за воскресенье. Ранее тревога объявлялась днем на 30 минут."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Одновременно инфоцентр сообщил об открытии движения на Крымском мосту, который также временно перекрывался.
https://ria.ru/20231021/krym-1904399616.html
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севастополь, воздушная тревога, россия, общество, михаил развожаев
Севастополь, воздушная тревога, Россия, Общество, Михаил Развожаев
Губернатор Севастополя сообщил об отмене воздушной тревоги

Развожаев: воздушная тревога отменена, она длилась более получаса

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий на набережной в Севастополе
Военнослужащий на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий на набережной в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram объявил об отмене второй за сутки воздушной тревоги в городе, она длилась 34 минуты, также восстановлено движение транспорта по Крымскому мосту.
Воздушная тревога была объявлена около 20.00, она прозвучала второй раз за воскресенье. Ранее тревога объявлялась днем на 30 минут.
"Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Одновременно инфоцентр сообщил об открытии движения на Крымском мосту, который также временно перекрывался.
Фрегат Адмирал Эссен Черноморского флота во время учений в Черном море у побережья Крыма - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Развожаев сообщил об учениях флота в Севастополе
21 октября, 18:53
 
Севастопольвоздушная тревогаРоссияОбществоМихаил Развожаев
 
 
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