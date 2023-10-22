https://ria.ru/20231022/sevastopol-1904551367.html

Губернатор Севастополя сообщил об отмене воздушной тревоги

Губернатор Севастополя сообщил об отмене воздушной тревоги - РИА Новости, 22.10.2023

Губернатор Севастополя сообщил об отмене воздушной тревоги

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram объявил об отмене второй за сутки воздушной тревоги в городе, она длилась 34 минуты, также восстановлено... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T20:35

2023-10-22T20:35

2023-10-22T20:41

севастополь

воздушная тревога

россия

общество

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram объявил об отмене второй за сутки воздушной тревоги в городе, она длилась 34 минуты, также восстановлено движение транспорта по Крымскому мосту.Воздушная тревога была объявлена около 20.00, она прозвучала второй раз за воскресенье. Ранее тревога объявлялась днем на 30 минут."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Одновременно инфоцентр сообщил об открытии движения на Крымском мосту, который также временно перекрывался.

https://ria.ru/20231021/krym-1904399616.html

севастополь

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севастополь, воздушная тревога, россия, общество, михаил развожаев