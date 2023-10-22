https://ria.ru/20231022/rebenok-1904510900.html
В Нальчике двухлетний ребенок разбился, выпав из окна
В Нальчике двухлетний ребенок разбился, выпав из окна - РИА Новости, 22.10.2023
В Нальчике двухлетний ребенок разбился, выпав из окна
Следователи проводят проверку по факту смертельного падения ребенка из окна многоквартирного дома в городе Нальчик, сообщает СУСК по Кабардино-Балкарской... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T16:42
2023-10-22T16:42
2023-10-22T16:42
происшествия
нальчик
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 22 окт – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту смертельного падения ребенка из окна многоквартирного дома в городе Нальчик, сообщает СУСК по Кабардино-Балкарской Республике в Telegram-канале.По предварительным данным, в воскресенье в 12 часов дня ребёнок 2021 года рождения выпал из квартиры многоквартирного дома по улице Балкарской. От полученных в результате падения телесных повреждений ребенок скончался. "Следственным отделом... инициировано проведение доследственной проверки по факту падения малолетнего ребенка из окна. На месте происшествия работает следственная группа, выясняются все обстоятельства происшествия", – информирует ведомство.
https://realty.ria.ru/20210803/opasnost-1743236165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нальчик, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нальчик, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нальчике двухлетний ребенок разбился, выпав из окна
СК начал проверку из-за гибели двухлетнего ребенка в Нальчике, выпавшего из окна