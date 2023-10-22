https://ria.ru/20231022/rebenok-1904510900.html

В Нальчике двухлетний ребенок разбился, выпав из окна

В Нальчике двухлетний ребенок разбился, выпав из окна - РИА Новости, 22.10.2023

В Нальчике двухлетний ребенок разбился, выпав из окна

Следователи проводят проверку по факту смертельного падения ребенка из окна многоквартирного дома в городе Нальчик, сообщает СУСК по Кабардино-Балкарской... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T16:42

2023-10-22T16:42

2023-10-22T16:42

происшествия

нальчик

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 22 окт – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту смертельного падения ребенка из окна многоквартирного дома в городе Нальчик, сообщает СУСК по Кабардино-Балкарской Республике в Telegram-канале.По предварительным данным, в воскресенье в 12 часов дня ребёнок 2021 года рождения выпал из квартиры многоквартирного дома по улице Балкарской. От полученных в результате падения телесных повреждений ребенок скончался. "Следственным отделом... инициировано проведение доследственной проверки по факту падения малолетнего ребенка из окна. На месте происшествия работает следственная группа, выясняются все обстоятельства происшествия", – информирует ведомство.

https://realty.ria.ru/20210803/opasnost-1743236165.html

нальчик

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нальчик, следственный комитет россии (ск рф)