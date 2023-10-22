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Умер бывший депутат Госдумы Андриан Пузановский - РИА Новости, 22.10.2023
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13:35 22.10.2023 (обновлено: 14:00 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/puzanovskiy-1904485385.html
Умер бывший депутат Госдумы Андриан Пузановский
Умер бывший депутат Госдумы Андриан Пузановский - РИА Новости, 22.10.2023
Умер бывший депутат Госдумы Андриан Пузановский
Ушел из жизни экс-депутат трёх созывов Госдумы Андриан Пузановский, сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T13:35
2023-10-22T14:00
политика
костромская область
сергей неверов
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ушел из жизни экс-депутат трёх созывов Госдумы Андриан Пузановский, сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов в своем Telegram-канале. "Двадцать первого октября ушел из жизни Андриан Пузановский. Депутат первых трех созывов Государственной Думы. Мы вместе работали в "Народном депутате", он представлял интересы жителей Костромской области. Яркий, отзывчивый человек", - написал Неверов. Пузановский родился 3 января 1942 года. Он доктор экономических наук, возглавлял кафедру в Костромском сельскохозяйственном институте, в третьем созыве Госдумы состоял в группе "Народный депутат".
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политика, костромская область, сергей неверов, госдума рф
Политика, Костромская область, Сергей Неверов, Госдума РФ
Умер бывший депутат Госдумы Андриан Пузановский

Вице-спикер ГД Неверов сообщил о смерти экс-депутата Андриана Пузановского

© Фото : Муниципальный архив г. КостромыАндриан Пузановский
Андриан Пузановский - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© Фото : Муниципальный архив г. Костромы
Андриан Пузановский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ушел из жизни экс-депутат трёх созывов Госдумы Андриан Пузановский, сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов в своем Telegram-канале.
«
"Двадцать первого октября ушел из жизни Андриан Пузановский. Депутат первых трех созывов Государственной Думы. Мы вместе работали в "Народном депутате", он представлял интересы жителей Костромской области. Яркий, отзывчивый человек", - написал Неверов.
Пузановский родился 3 января 1942 года. Он доктор экономических наук, возглавлял кафедру в Костромском сельскохозяйственном институте, в третьем созыве Госдумы состоял в группе "Народный депутат".
 
ПолитикаКостромская областьСергей НеверовГосдума РФ
 
 
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