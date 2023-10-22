https://ria.ru/20231022/puzanovskiy-1904485385.html

Умер бывший депутат Госдумы Андриан Пузановский

Умер бывший депутат Госдумы Андриан Пузановский - РИА Новости, 22.10.2023

Умер бывший депутат Госдумы Андриан Пузановский

Ушел из жизни экс-депутат трёх созывов Госдумы Андриан Пузановский, сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T13:35

2023-10-22T13:35

2023-10-22T14:00

политика

костромская область

сергей неверов

госдума рф

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ушел из жизни экс-депутат трёх созывов Госдумы Андриан Пузановский, сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов в своем Telegram-канале. "Двадцать первого октября ушел из жизни Андриан Пузановский. Депутат первых трех созывов Государственной Думы. Мы вместе работали в "Народном депутате", он представлял интересы жителей Костромской области. Яркий, отзывчивый человек", - написал Неверов. Пузановский родился 3 января 1942 года. Он доктор экономических наук, возглавлял кафедру в Костромском сельскохозяйственном институте, в третьем созыве Госдумы состоял в группе "Народный депутат".

костромская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, костромская область, сергей неверов, госдума рф