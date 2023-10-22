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Умер бывший депутат Госдумы Андриан Пузановский
Умер бывший депутат Госдумы Андриан Пузановский - РИА Новости, 22.10.2023
Умер бывший депутат Госдумы Андриан Пузановский
Ушел из жизни экс-депутат трёх созывов Госдумы Андриан Пузановский, сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T13:35
2023-10-22T13:35
2023-10-22T14:00
политика
костромская область
сергей неверов
госдума рф
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ушел из жизни экс-депутат трёх созывов Госдумы Андриан Пузановский, сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов в своем Telegram-канале. "Двадцать первого октября ушел из жизни Андриан Пузановский. Депутат первых трех созывов Государственной Думы. Мы вместе работали в "Народном депутате", он представлял интересы жителей Костромской области. Яркий, отзывчивый человек", - написал Неверов. Пузановский родился 3 января 1942 года. Он доктор экономических наук, возглавлял кафедру в Костромском сельскохозяйственном институте, в третьем созыве Госдумы состоял в группе "Народный депутат".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, костромская область, сергей неверов, госдума рф
Политика, Костромская область, Сергей Неверов, Госдума РФ
Умер бывший депутат Госдумы Андриан Пузановский
Вице-спикер ГД Неверов сообщил о смерти экс-депутата Андриана Пузановского