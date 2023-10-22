https://ria.ru/20231022/produktsiya-1904429996.html
Производитель медиафасадов в Москве увеличил выпуск продукции на четверть
Производитель медиафасадов в Москве увеличил выпуск продукции на четверть - РИА Новости, 22.10.2023
Производитель медиафасадов в Москве увеличил выпуск продукции на четверть
В январе - сентябре текущего года объем производства продукции столичного производителя светодиодных экранов и медиафасадов HD Led Tech вырос на 24% в сравнении РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T09:19
2023-10-22T09:19
2023-10-22T09:19
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В январе - сентябре текущего года объем производства продукции столичного производителя светодиодных экранов и медиафасадов HD Led Tech вырос на 24% в сравнении с таким же периодом 2022 года, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Предприятие работает на рынке свыше десяти лет и за это время реализовало более двадцати тысяч проектов по всей России и СНГ. На сегодняшний день производственные мощности компании позволяют ежегодно изготавливать до 3 тыс. кв. м видеоэкранов. Компания продолжает развиваться и увеличивать объемы производства. Так, за 3 квартала текущего года здесь выпустили продукции на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост обусловлен в том числе уходом зарубежных компаний с отечественного рынка", – цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.Там отметили, что предприятие обладает собственным производственным комплексом полного цикла, что позволяет расширять ассортимент и увеличивать выпуск изделий. Данная компания никак не зависит от иностранных поставок и способна самостоятельно реализовывать масштабные проекты за короткие сроки.Продукцию данного предприятия можно увидеть в госучреждениях, спортклубах, банковских отделах, учебных заведениях.В свою очередь, основатель компании Михаил Крючков заявил, что на предприятии трудятся 90 человек. Компания использует оборудование собственного производства.В пресс-службе напомнили, что на территории столицы созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Москва предлагает различные меры поддержки для предпринимателей, куда входят 20 инструментов. Также разработаны несколько антикризисных мер.В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" создана цифровая платформа "Мой экспорт". Там предпринимателям можно получить поддержку - бесплатную консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах и другое.Москва – город с развитым производством, где работает более 4 тыс. промплощадок, на которых трудятся свыше 720 тыс. человек. Каждый год открывается 40–50 средних, крупных предприятий и порядка ста малых. Они производят разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медоборудование и прочее.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
Производитель медиафасадов в Москве увеличил выпуск продукции на четверть
Производитель медиафасадов в Москве увеличил выпуск продукции на четверть
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В январе - сентябре текущего года объем производства продукции столичного производителя светодиодных экранов и медиафасадов HD Led Tech вырос на 24% в сравнении с таким же периодом 2022 года, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Предприятие работает на рынке свыше десяти лет и за это время реализовало более двадцати тысяч проектов по всей России
и СНГ
. На сегодняшний день производственные мощности компании позволяют ежегодно изготавливать до 3 тыс. кв. м видеоэкранов. Компания продолжает развиваться и увеличивать объемы производства. Так, за 3 квартала текущего года здесь выпустили продукции на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост обусловлен в том числе уходом зарубежных компаний с отечественного рынка", – цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.
Там отметили, что предприятие обладает собственным производственным комплексом полного цикла, что позволяет расширять ассортимент и увеличивать выпуск изделий. Данная компания никак не зависит от иностранных поставок и способна самостоятельно реализовывать масштабные проекты за короткие сроки.
Продукцию данного предприятия можно увидеть в госучреждениях, спортклубах, банковских отделах, учебных заведениях.
В свою очередь, основатель компании Михаил Крючков заявил, что на предприятии трудятся 90 человек. Компания использует оборудование собственного производства.
В пресс-службе напомнили, что на территории столицы созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Москва предлагает различные меры поддержки для предпринимателей, куда входят 20 инструментов. Также разработаны несколько антикризисных мер.
В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" создана цифровая платформа "Мой экспорт". Там предпринимателям можно получить поддержку - бесплатную консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах и другое.
Москва – город с развитым производством, где работает более 4 тыс. промплощадок, на которых трудятся свыше 720 тыс. человек. Каждый год открывается 40–50 средних, крупных предприятий и порядка ста малых. Они производят разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медоборудование и прочее.