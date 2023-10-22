https://ria.ru/20231022/pozhar-1904489978.html

В здании физфака МГУ пожарные ликвидировали возгорание

В здании физфака МГУ пожарные ликвидировали возгорание - РИА Новости, 22.10.2023

В здании физфака МГУ пожарные ликвидировали возгорание

Пожарные ликвидировали возгорание в помещении физического факультета МГУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МЧС. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T14:09

2023-10-22T14:09

2023-10-22T15:02

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в помещении физического факультета МГУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МЧС."В 13.10 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинские Горы, д. 1, стр. 2", - говорится в сообщении.Уточняется, что по прибытии пожарных зафиксировано возгорание в одном из помещений на 4-м этаже здания."Принятыми мерами возгорание ликвидировано в 13.36. Информации о пострадавших не поступало", - поясняется в релизе.Согласно данным из открытых источников, по данному адресу расположен физический факультет МГУ.По данным экстренных служб, возгорание могло начаться в книгохранилище.

https://ria.ru/20230622/pozhary-1879766888.html

https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)