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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 22.10.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские военнослужащие пресекли попытки украинских войск форсировать Днепр в Херсонской области, ВСУ за сутки потеряли до 60 военных, сообщили в воскресенье... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T14:20

2023-10-22T14:20

2023-10-22T14:34

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие пресекли попытки украинских войск форсировать Днепр в Херсонской области, ВСУ за сутки потеряли до 60 военных, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в районах населенных пунктов Приднепровское, Тягинка и Крынки Херсонской области пресечены попытки форсирования диверсионно-разведывательными группами ВСУ реки Днепр", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Станислав было нанесено поражение живой силе и переправочным средствам 123-й бригады территориальной обороны. В результате уничтожены до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы, а также орудие Д-20.

херсонская область

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2023

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вооруженные силы украины, херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)