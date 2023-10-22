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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 22.10.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские военнослужащие пресекли попытки украинских войск форсировать Днепр в Херсонской области, ВСУ за сутки потеряли до 60 военных, сообщили в воскресенье... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T14:20
2023-10-22T14:20
2023-10-22T14:34
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие пресекли попытки украинских войск форсировать Днепр в Херсонской области, ВСУ за сутки потеряли до 60 военных, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в районах населенных пунктов Приднепровское, Тягинка и Крынки Херсонской области пресечены попытки форсирования диверсионно-разведывательными группами ВСУ реки Днепр", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Станислав было нанесено поражение живой силе и переправочным средствам 123-й бригады территориальной обороны. В результате уничтожены до 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы, а также орудие Д-20.
херсонская область
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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вооруженные силы украины, херсонская область , безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 60 военных на Херсонском направлении