https://ria.ru/20231022/polsha-1904532409.html

Президент Польши осудил антисемитские лозунги демонстрантов в Варшаве

Президент Польши осудил антисемитские лозунги демонстрантов в Варшаве - РИА Новости, 22.10.2023

Президент Польши осудил антисемитские лозунги демонстрантов в Варшаве

Президент Польши Анджей Дуда осудил антисемитские лозунги, присутствовавшие на пропалестинском марше в Варшаве, сообщает канцелярия польского лидера. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T18:52

2023-10-22T18:52

2023-10-22T20:56

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ВАРШАВА, 22 окт - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда осудил антисемитские лозунги, присутствовавшие на пропалестинском марше в Варшаве, сообщает канцелярия польского лидера. В субботу в Варшаве несколько сотен человек приняли участие в пропалестинском марше. Они шествовали под различными антиизраильскими лозунгами, в частности, приравнивавшими сионизм к фашизму и требовавшими "остановить холокост Палестины". "Президент Польской Республики Анджей Дуда решительно осуждает антисемитские лозунги, которые появились во время вчерашнего марша, организованного в Варшаве", - говорится в сообщении."Мы, поляки, из-за памяти о тех, кто был убит во время холокоста, никогда не можем согласиться на какие-либо проявления антисемитизма в любой форме, и любые его признаки вызывают наше глубокое возмущение. В Польше нет согласия на выражение ненависти к кому-либо. Это полностью противоречит ценностям, на которых основана республика", - цитирует главу государства его канцелярия. В свою очередь мэр Варшавы Рафал Тшасковский потребовал привлечь к юридической ответственности виновных в том, что на улицах польской столицы появились транспаранты антисемитского содержания."В Варшаве, городе с таким тяжелым историческим опытом, не может быть места для ненависти и антисемитизма. Не может быть согласия на антисемитские транспаранты. Любое такое поведение заслуживает осуждения. Любой, кто его допустит, должен столкнуться с юридическими последствиями", - написал Тшасковский в соцсети X.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231022/protest-1904526583.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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