https://ria.ru/20231022/pogoda-1904463643.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 22.10.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная погода, местами небольшие осадки и температура не выше плюс 4 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T10:04
2023-10-22T10:04
2023-10-22T10:04
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евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшие осадки и температура не выше плюс 4 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, скользящего по северо-западной периферии антициклона, из-за чего небо продолжит хмуриться, кое-где не обойдется без небольших осадков при температурном фоне немного ниже положенной климатической нормы. В Москве облачно, местами возможны небольшие осадки. Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 2 - плюс 4 градуса, по области ноль - плюс 5", - рассказал Тишковец. По его словам, ветер ожидается юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20231021/pogoda-1904349526.html
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидаются небольшие осадки и до плюс 4