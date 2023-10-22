https://ria.ru/20231022/pogoda-1904463643.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 22.10.2023

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачная погода, местами небольшие осадки и температура не выше плюс 4 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T10:04

2023-10-22T10:04

2023-10-22T10:04

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшие осадки и температура не выше плюс 4 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, скользящего по северо-западной периферии антициклона, из-за чего небо продолжит хмуриться, кое-где не обойдется без небольших осадков при температурном фоне немного ниже положенной климатической нормы. В Москве облачно, местами возможны небольшие осадки. Температура воздуха днем в мегаполисе плюс 2 - плюс 4 градуса, по области ноль - плюс 5", - рассказал Тишковец. По его словам, ветер ожидается юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 745 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20231021/pogoda-1904349526.html

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общество, москва, евгений тишковец, погода