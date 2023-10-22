Минобороны Британии рассказало о подготовке украинских инженеров
Британское минобороны заявило о завершении подготовки украинских инженеров
© Фото : пресс-служба командования ДШВ ВСУВоеннослужащие Украины и Великобритании
© Фото : пресс-служба командования ДШВ ВСУ
Военнослужащие Украины и Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинские гражданские инженеры прошли двухнедельную подготовку по защите "критической национальной инфраструктуры" в Великобритании, сообщило британское минобороны.
Как отметили в ведомстве, запрос на обучение поступил с Украины с целью защиты энергетического сектора страны.
"Специалисты из Корпуса королевских инженеров армии Великобритании провели новую программу обучения, чтобы помочь Украине укрепить способность по защите своей критической национальной инфраструктуры от российских атак, а также спасти жизни граждан этой зимой", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Великобритании.
В оборонном ведомстве отметили, что инженеров обучили тому, как выявлять "наиболее уязвимые элементы критической национальной инфраструктуры", определять "потенциальный радиус взрыва", воздействие "различных видов оружия и взрывчатых веществ", а также тому, где лучше размещать "физические и воздушные барьеры для защиты этих объектов".
Ранее британский министр обороны Грант Шэппс заявил в интервью газете Telegraph, что Великобритания рассматривает возможность размещения своих военных на Украине для подготовки военнослужащих ВСУ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.