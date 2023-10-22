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Минобороны Британии рассказало о подготовке украинских инженеров - РИА Новости, 22.10.2023
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04:58 22.10.2023 (обновлено: 05:46 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/podgotovka-1904449116.html
Минобороны Британии рассказало о подготовке украинских инженеров
Минобороны Британии рассказало о подготовке украинских инженеров - РИА Новости, 22.10.2023
Минобороны Британии рассказало о подготовке украинских инженеров
Украинские гражданские инженеры прошли двухнедельную подготовку по защите "критической национальной инфраструктуры" в Великобритании, сообщило британское... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T04:58
2023-10-22T05:46
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
украина
грант шэппс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинские гражданские инженеры прошли двухнедельную подготовку по защите "критической национальной инфраструктуры" в Великобритании, сообщило британское минобороны. Как отметили в ведомстве, запрос на обучение поступил с Украины с целью защиты энергетического сектора страны. "Специалисты из Корпуса королевских инженеров армии Великобритании провели новую программу обучения, чтобы помочь Украине укрепить способность по защите своей критической национальной инфраструктуры от российских атак, а также спасти жизни граждан этой зимой", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Великобритании. В оборонном ведомстве отметили, что инженеров обучили тому, как выявлять "наиболее уязвимые элементы критической национальной инфраструктуры", определять "потенциальный радиус взрыва", воздействие "различных видов оружия и взрывчатых веществ", а также тому, где лучше размещать "физические и воздушные барьеры для защиты этих объектов". Ранее британский министр обороны Грант Шэппс заявил в интервью газете Telegraph, что Великобритания рассматривает возможность размещения своих военных на Украине для подготовки военнослужащих ВСУ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231021/obuchenie-1904300159.html
https://ria.ru/20230723/podgotovka-1885834408.html
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в мире, великобритания, украина, грант шэппс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Украина, Грант Шэппс, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Минобороны Британии рассказало о подготовке украинских инженеров

Британское минобороны заявило о завершении подготовки украинских инженеров

© Фото : пресс-служба командования ДШВ ВСУВоеннослужащие Украины и Великобритании
Военнослужащие Украины и Великобритании - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© Фото : пресс-служба командования ДШВ ВСУ
Военнослужащие Украины и Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинские гражданские инженеры прошли двухнедельную подготовку по защите "критической национальной инфраструктуры" в Великобритании, сообщило британское минобороны.
Как отметили в ведомстве, запрос на обучение поступил с Украины с целью защиты энергетического сектора страны.
"Специалисты из Корпуса королевских инженеров армии Великобритании провели новую программу обучения, чтобы помочь Украине укрепить способность по защите своей критической национальной инфраструктуры от российских атак, а также спасти жизни граждан этой зимой", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Великобритании.
В оборонном ведомстве отметили, что инженеров обучили тому, как выявлять "наиболее уязвимые элементы критической национальной инфраструктуры", определять "потенциальный радиус взрыва", воздействие "различных видов оружия и взрывчатых веществ", а также тому, где лучше размещать "физические и воздушные барьеры для защиты этих объектов".
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Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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