https://ria.ru/20231022/podgotovka-1904449116.html

Минобороны Британии рассказало о подготовке украинских инженеров

Минобороны Британии рассказало о подготовке украинских инженеров - РИА Новости, 22.10.2023

Минобороны Британии рассказало о подготовке украинских инженеров

Украинские гражданские инженеры прошли двухнедельную подготовку по защите "критической национальной инфраструктуры" в Великобритании, сообщило британское... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T04:58

2023-10-22T04:58

2023-10-22T05:46

специальная военная операция на украине

в мире

великобритания

украина

грант шэппс

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580190797_0:80:1024:656_1920x0_80_0_0_c0e8a074c6662cfd7dd2a1b922b3bc00.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинские гражданские инженеры прошли двухнедельную подготовку по защите "критической национальной инфраструктуры" в Великобритании, сообщило британское минобороны. Как отметили в ведомстве, запрос на обучение поступил с Украины с целью защиты энергетического сектора страны. "Специалисты из Корпуса королевских инженеров армии Великобритании провели новую программу обучения, чтобы помочь Украине укрепить способность по защите своей критической национальной инфраструктуры от российских атак, а также спасти жизни граждан этой зимой", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Великобритании. В оборонном ведомстве отметили, что инженеров обучили тому, как выявлять "наиболее уязвимые элементы критической национальной инфраструктуры", определять "потенциальный радиус взрыва", воздействие "различных видов оружия и взрывчатых веществ", а также тому, где лучше размещать "физические и воздушные барьеры для защиты этих объектов". Ранее британский министр обороны Грант Шэппс заявил в интервью газете Telegraph, что Великобритания рассматривает возможность размещения своих военных на Украине для подготовки военнослужащих ВСУ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231021/obuchenie-1904300159.html

https://ria.ru/20230723/podgotovka-1885834408.html

великобритания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, украина, грант шэппс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф