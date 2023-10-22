https://ria.ru/20231022/pik-1904439961.html

Названа дата пика метеорного потока Ориониды

Названа дата пика метеорного потока Ориониды - РИА Новости, 22.10.2023

Названа дата пика метеорного потока Ориониды

Метеорный поток Ориониды достигнет своего пика 22 октября, условия для наблюдения в этом году благоприятные, ожидается 15 метеоров в час, сообщили в Московском... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T00:44

2023-10-22T00:44

2023-10-22T00:44

наука

московский планетарий

наука

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Метеорный поток Ориониды достигнет своего пика 22 октября, условия для наблюдения в этом году благоприятные, ожидается 15 метеоров в час, сообщили в Московском планетарии. "Двадцать первого - двадцать второго октября будет максимум активности метеорного потока Ориониды. Пик активности поток достигнет примерно в 03.00 мск 22 октября 2023 года. Ожидается 15 метеоров в час в зените", - говорится в сообщении на сайте планетария. Отмечается, что условия наблюдения метеорного потока в этом году благоприятные. Луна в ночь максимума Орионид находится в фазе первой четверти, она зайдет за горизонт после 21:00 мск, ее свет не помешает наблюдениям метеоров. Метеорный поток будет хорошо виден в обоих полушариях. Ориониды действуют ежегодно со 2 октября до 7 ноября. Свое название поток получил от созвездия Орион, в котором находится радиант потока, то есть такая точка, из которой, как кажется земному наблюдателю, вылетают метеоры. "Падающие звезды" Орионид довольно быстрые. Они влетают в земную атмосферу со скоростью около 66 километров в секунду. При этом они сгорают и оставляют светящийся след (обычно белого цвета). Однако среди Орионид бывают и красные, и сине-зеленые, и желтые, и оранжевые метеоры с яркостью около плюс 2,5m звездной величины.

https://ria.ru/20220811/astroturizm-1808669100.html

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московский планетарий, наука