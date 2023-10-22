https://ria.ru/20231022/parizh-1904517311.html

В Париже политические партии проводят акции в поддержку Палестины

В Париже политические партии проводят акции в поддержку Палестины - РИА Новости, 22.10.2023

В Париже политические партии проводят акции в поддержку Палестины

Пропалестинские ассоциации и различные политические партии проводят манифестацию на площади Республики в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T17:23

2023-10-22T17:23

2023-10-22T18:34

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ПАРИЖ, 22 окт - РИА Новости. Пропалестинские ассоциации и различные политические партии проводят манифестацию на площади Республики в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости. На площади собрались несколько сотен человек. Они скандируют: "Макрон, тебе конец, палестинцы на улицах!", "Израиль убийца, Макрон сообщник!", "Дети Газы и дети Палестины, это человечество, которое мы убиваем!". На плакатах участников можно прочитать: "Стоп блокаде Сектора Газа!", "Свободу Палестине". На ближайших станциях метро и по периметру площади дежурит полиция. Манифестация проходит по призыву пропалестинских ассоциаций Франции. В совместном коммюнике они требуют, чтобы Франция потребовала от Израиля немедленного прекращения огня. Осуждая действия ХАМАС, они отмечают, что "ничто не может оправдать венные преступления, которые совершает Израиль при поддержке своих союзников. "Мы требуем, чтобы президент (Франции Эммануэль Макрон) немедленно прекратил свою безусловную поддержку политики Израиля. Голос Франции должен звучать за мир", - говорится в тексте, опубликованном на сайте ассоциации Attac. На этот раз к манифестации также присоединились политические объединения. Многие присутствующие держат флаги организации "Постоянная революция", "Партии Рабочих" и "Новой антикапиталистической партии" (NPA), против которой во Франции начали расследование из-за "оправдания терроризма" за их отказ осудить атаки ХАМАС против Израиля. Также в акции участвует коммунистическая партия "Борьба рабочих" (Lutte ouvrière). Она распространяет листовки с текстом: "Против Байдена и Макрона, против Нетаньяху и ХАМАС" с призывом к рабочим Франции и Палестины объединяться. Всё организации принесли на акцию свои репродукторы и одновременно выкрикивают в них различные лозунги. Ранее власти французского департамента Рона запретили проведение двух назначенных на эти выходные демонстраций в поддержку Палестины в Лионе, несмотря на снятие соответствующего запрета на общегосударственном уровне. Ранее власти Франции запретили множество акций в поддержку Палестины в стране, включая акции в Лионе, Марселе и Париже. Несмотря на запрет, манифестации собирали сотни участников, полиция проводила задержания и штрафовала протестующих. Однако в среду Госсовет Франции отверг запрет на проведение пропалестинских демонстраций в стране. Массовая акция в поддержку Палестины состоялась в Париже на следующий день. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231022/zalozhniki-1904515132.html

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Манифестация политических партий в поддержку Палестины в Париже Манифестация политических партий в поддержку Палестины в Париже 2023-10-22T17:23 true PT0M20S

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