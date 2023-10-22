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Байден и папа Франциск обсудили мировые конфликты
Байден и папа Франциск обсудили мировые конфликты - РИА Новости, 22.10.2023
Байден и папа Франциск обсудили мировые конфликты
Папа римский Франциск в воскресенье провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, сообщила служба печати Святого престола. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T20:00
2023-10-22T20:00
2023-10-22T20:00
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сша
франциск (хорхе марио бергольо)
джо байден
ватикан
общество
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАТИКАН, 22 окт - РИА Новости. Папа римский Франциск в воскресенье провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, сообщила служба печати Святого престола. "Темой разговора, продлившегося около 20 минут, стали конфликтные ситуации в мире и необходимость определить пути мира", - говорится в сообщении.
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в мире, сша, франциск (хорхе марио бергольо), джо байден, ватикан, общество, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Религия, В мире, США, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Джо Байден, Ватикан, Общество, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден и папа Франциск обсудили мировые конфликты
Ватикан: Байден и папа римский обсудили мировые конфликты по телефону