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Байден и папа Франциск обсудили мировые конфликты - РИА Новости, 22.10.2023
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Религия
 
20:00 22.10.2023
https://ria.ru/20231022/papa-1904542675.html
Байден и папа Франциск обсудили мировые конфликты
Байден и папа Франциск обсудили мировые конфликты - РИА Новости, 22.10.2023
Байден и папа Франциск обсудили мировые конфликты
Папа римский Франциск в воскресенье провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, сообщила служба печати Святого престола. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T20:00
2023-10-22T20:00
религия
в мире
сша
франциск (хорхе марио бергольо)
джо байден
ватикан
общество
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАТИКАН, 22 окт - РИА Новости. Папа римский Франциск в воскресенье провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, сообщила служба печати Святого престола. "Темой разговора, продлившегося около 20 минут, стали конфликтные ситуации в мире и необходимость определить пути мира", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231021/bayden-1904394553.html
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в мире, сша, франциск (хорхе марио бергольо), джо байден, ватикан, общество, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Религия, В мире, США, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Джо Байден, Ватикан, Общество, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден и папа Франциск обсудили мировые конфликты

Ватикан: Байден и папа римский обсудили мировые конфликты по телефону

© AP Photo / Vatican MediaПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© AP Photo / Vatican Media
Папа римский Франциск. Архивное фото
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ВАТИКАН, 22 окт - РИА Новости. Папа римский Франциск в воскресенье провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, сообщила служба печати Святого престола.
«
"Темой разговора, продлившегося около 20 минут, стали конфликтные ситуации в мире и необходимость определить пути мира", - говорится в сообщении.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Байден заявил о планах США "построить новый миропорядок"
21 октября, 18:16
 
РелигияВ миреСШАФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Джо БайденВатиканОбществоОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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