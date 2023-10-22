https://ria.ru/20231022/papa-1904542675.html

Байден и папа Франциск обсудили мировые конфликты

Байден и папа Франциск обсудили мировые конфликты - РИА Новости, 22.10.2023

Байден и папа Франциск обсудили мировые конфликты

Папа римский Франциск в воскресенье провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, сообщила служба печати Святого престола. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T20:00

2023-10-22T20:00

2023-10-22T20:00

религия

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сша

франциск (хорхе марио бергольо)

джо байден

ватикан

общество

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАТИКАН, 22 окт - РИА Новости. Папа римский Франциск в воскресенье провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, сообщила служба печати Святого престола. "Темой разговора, продлившегося около 20 минут, стали конфликтные ситуации в мире и необходимость определить пути мира", - говорится в сообщении.

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в мире, сша, франциск (хорхе марио бергольо), джо байден, ватикан, общество, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году