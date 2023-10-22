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Тайное оружие США произвело неожиданный эффект на Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 22.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:26 22.10.2023 (обновлено: 21:11 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/oruzhie-1904537686.html
Тайное оружие США произвело неожиданный эффект на Россию, пишут СМИ
Тайное оружие США произвело неожиданный эффект на Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 22.10.2023
Тайное оружие США произвело неожиданный эффект на Россию, пишут СМИ
Тайные поставки ракет ATACMS Украине не смогли напугать Россию, как на то рассчитывали Соединенные Штаты, пишет Farda. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T19:26
2023-10-22T21:11
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Тайные поставки ракет ATACMS Украине не смогли напугать Россию, как на то рассчитывали Соединенные Штаты, пишет Farda."По словам одного из американских чиновников, ракеты были отправлены тайно в распоряжение Украины, чтобы застать врасплох Россию. Но в то же время сами же США косвенно признают, что целей своих они не достигли", — говорится в сообщении.Отмечается, что Москве ранее была известна дальность полета и способности этих ракет, как и сами планы Белого дома предоставить их ВСУ. При этом все эти поставки оказывают крайне небольшое влияние на ход боевых действий в бывшей советской республике."Фактор внезапности почти никогда не срабатывал — удивить русских, по большому счету, так и не удалось", — отмечает автор статьи.Кроме того, даже украинские и западные военные эксперты оценивают вероятность победы Киева в конфликте как практически нулевую. У России есть чем ответить и чем уничтожать вооружения, передаваемые киевскому режиму, причем ей даже не нужно для этого пускать в ход свои наиболее эффективные и новейшие образцы, пишет Farda.На этой неделе в Белом доме подтвердили, что недавно передали Украине ATACMS в модификации с дальностью до 165 километров. По информации СМИ, Киев получил не менее дюжины таких ракет.Президент Владимир Путин назвал это решение очередной ошибкой Соединенных Штатов. По его словам, такое оружие, конечно, создает дополнительную угрозу. Но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения ATACMS не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231022/ukraina-1904507829.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Тайное оружие США произвело неожиданный эффект на Россию, пишут СМИ

Farda: поставки США ракет ATACMS Украине не смогли застать Россию врасплох

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Тайные поставки ракет ATACMS Украине не смогли напугать Россию, как на то рассчитывали Соединенные Штаты, пишет Farda.
"По словам одного из американских чиновников, ракеты были отправлены тайно в распоряжение Украины, чтобы застать врасплох Россию. Но в то же время сами же США косвенно признают, что целей своих они не достигли", — говорится в сообщении.
Боевая работа артиллеристов в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
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Отмечается, что Москве ранее была известна дальность полета и способности этих ракет, как и сами планы Белого дома предоставить их ВСУ. При этом все эти поставки оказывают крайне небольшое влияние на ход боевых действий в бывшей советской республике.
"Фактор внезапности почти никогда не срабатывал — удивить русских, по большому счету, так и не удалось", — отмечает автор статьи.
Кроме того, даже украинские и западные военные эксперты оценивают вероятность победы Киева в конфликте как практически нулевую. У России есть чем ответить и чем уничтожать вооружения, передаваемые киевскому режиму, причем ей даже не нужно для этого пускать в ход свои наиболее эффективные и новейшие образцы, пишет Farda.
На этой неделе в Белом доме подтвердили, что недавно передали Украине ATACMS в модификации с дальностью до 165 километров. По информации СМИ, Киев получил не менее дюжины таких ракет.
Президент Владимир Путин назвал это решение очередной ошибкой Соединенных Штатов. По его словам, такое оружие, конечно, создает дополнительную угрозу. Но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения ATACMS не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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