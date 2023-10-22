https://ria.ru/20231022/oruzhie-1904537686.html

Тайное оружие США произвело неожиданный эффект на Россию, пишут СМИ

Тайное оружие США произвело неожиданный эффект на Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 22.10.2023

Тайное оружие США произвело неожиданный эффект на Россию, пишут СМИ

Тайные поставки ракет ATACMS Украине не смогли напугать Россию, как на то рассчитывали Соединенные Штаты, пишет Farda. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T19:26

2023-10-22T19:26

2023-10-22T21:11

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Тайные поставки ракет ATACMS Украине не смогли напугать Россию, как на то рассчитывали Соединенные Штаты, пишет Farda."По словам одного из американских чиновников, ракеты были отправлены тайно в распоряжение Украины, чтобы застать врасплох Россию. Но в то же время сами же США косвенно признают, что целей своих они не достигли", — говорится в сообщении.Отмечается, что Москве ранее была известна дальность полета и способности этих ракет, как и сами планы Белого дома предоставить их ВСУ. При этом все эти поставки оказывают крайне небольшое влияние на ход боевых действий в бывшей советской республике."Фактор внезапности почти никогда не срабатывал — удивить русских, по большому счету, так и не удалось", — отмечает автор статьи.Кроме того, даже украинские и западные военные эксперты оценивают вероятность победы Киева в конфликте как практически нулевую. У России есть чем ответить и чем уничтожать вооружения, передаваемые киевскому режиму, причем ей даже не нужно для этого пускать в ход свои наиболее эффективные и новейшие образцы, пишет Farda.На этой неделе в Белом доме подтвердили, что недавно передали Украине ATACMS в модификации с дальностью до 165 километров. По информации СМИ, Киев получил не менее дюжины таких ракет.Президент Владимир Путин назвал это решение очередной ошибкой Соединенных Штатов. По его словам, такое оружие, конечно, создает дополнительную угрозу. Но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения ATACMS не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231022/ukraina-1904507829.html

https://ria.ru/20231022/zelenskiy-1904497732.html

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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, вооруженные силы украины