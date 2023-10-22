https://ria.ru/20231022/obstrel-1904438924.html
Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.10.2023
Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 62 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 198 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T00:28
2023-10-22T00:28
2023-10-22T00:28
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
украина
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e6080e234a3c35d4e33ae0e58d038d48.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 62 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 198 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "За истекшие сутки представительство сообщало о 62 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)… На донецком направлении противник совершил 49 обстрелов из РСЗО БМ-27 "Ураган" и M-142 "Himars", артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью; На горловском - восемь обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра; На ясиноватском - пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 198 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов ДНР: Горловка, Зайцево, Широкая Балка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех мирных жителей в Калининском и Буденновском районах Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 23 обстрела.
https://ria.ru/20231022/snaryady-1904438004.html
донецкая народная республика
донецк
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_af782a481c46595aa955d664e4297d36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР 62 раза