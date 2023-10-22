https://ria.ru/20231022/obstrel-1904438924.html

Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.10.2023

Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 62 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 198 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T00:28

2023-10-22T00:28

2023-10-22T00:28

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

украина

сцкк

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 62 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 198 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "За истекшие сутки представительство сообщало о 62 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)… На донецком направлении противник совершил 49 обстрелов из РСЗО БМ-27 "Ураган" и M-142 "Himars", артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью; На горловском - восемь обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра; На ясиноватском - пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 198 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов ДНР: Горловка, Зайцево, Широкая Балка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех мирных жителей в Калининском и Буденновском районах Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 23 обстрела.

https://ria.ru/20231022/snaryady-1904438004.html

донецкая народная республика

донецк

украина

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донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк