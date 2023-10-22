Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:28 22.10.2023
https://ria.ru/20231022/obstrel-1904438924.html
Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 22.10.2023
Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 62 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 198 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T00:28
2023-10-22T00:28
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
украина
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e6080e234a3c35d4e33ae0e58d038d48.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 62 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 198 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "За истекшие сутки представительство сообщало о 62 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)… На донецком направлении противник совершил 49 обстрелов из РСЗО БМ-27 "Ураган" и M-142 "Himars", артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью; На горловском - восемь обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра; На ясиноватском - пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 198 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов ДНР: Горловка, Зайцево, Широкая Балка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех мирных жителей в Калининском и Буденновском районах Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 23 обстрела.
https://ria.ru/20231022/snaryady-1904438004.html
донецкая народная республика
донецк
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_af782a481c46595aa955d664e4297d36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР 62 раза

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 62 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 198 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о 62 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)… На донецком направлении противник совершил 49 обстрелов из РСЗО БМ-27 "Ураган" и M-142 "Himars", артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью; На горловском - восемь обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра; На ясиноватском - пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 198 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов ДНР: Горловка, Зайцево, Широкая Балка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех мирных жителей в Калининском и Буденновском районах Донецка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 23 обстрела.
Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
Украинские войска выпустили еще три снаряда по Донецку, заявили в ДНР
00:11
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкУкраинаСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала