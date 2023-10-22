https://ria.ru/20231022/mvd-1904551982.html

В Чувашии при столкновении автобуса и лесовоза погибла девочка

В Чувашии при столкновении автобуса и лесовоза погибла девочка - РИА Новости, 22.10.2023

В Чувашии при столкновении автобуса и лесовоза погибла девочка

Тринадцатилетняя девочка погибла при столкновении маршрутного автобуса и трактора-лесовоза в Чувашии, сообщает пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T20:42

2023-10-22T20:42

2023-10-22T20:47

происшествия

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россия

чувашская республика (чувашия)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Тринадцатилетняя девочка погибла при столкновении маршрутного автобуса и трактора-лесовоза в Чувашии, сообщает пресс-служба МВД республики. Уточняется, что авария произошла в воскресенье в 17.20 (совпадает с мск) возле села Алтышево Алатырского округа. "По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса ПАЗ, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с трактором "Беларусь" в составе полуприцепа-лесовоза, груженого бревнами. Известно, что у трактора не горели габаритные огни", - говорится в сообщении. Отмечается, что в салоне автобуса находились три человека, в том числе тринадцатилетняя школьница, которая от полученных травм погибла.

https://ria.ru/20231022/sk-1904477892.html

https://ria.ru/20231022/sk-1904543471.html

россия

чувашская республика (чувашия)

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происшествия, авто, россия, чувашская республика (чувашия), министерство внутренних дел рф (мвд россии)