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В Чувашии при столкновении автобуса и лесовоза погибла девочка
В Чувашии при столкновении автобуса и лесовоза погибла девочка - РИА Новости, 22.10.2023
В Чувашии при столкновении автобуса и лесовоза погибла девочка
Тринадцатилетняя девочка погибла при столкновении маршрутного автобуса и трактора-лесовоза в Чувашии, сообщает пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T20:42
2023-10-22T20:42
2023-10-22T20:47
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Тринадцатилетняя девочка погибла при столкновении маршрутного автобуса и трактора-лесовоза в Чувашии, сообщает пресс-служба МВД республики. Уточняется, что авария произошла в воскресенье в 17.20 (совпадает с мск) возле села Алтышево Алатырского округа. "По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса ПАЗ, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с трактором "Беларусь" в составе полуприцепа-лесовоза, груженого бревнами. Известно, что у трактора не горели габаритные огни", - говорится в сообщении. Отмечается, что в салоне автобуса находились три человека, в том числе тринадцатилетняя школьница, которая от полученных травм погибла.
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происшествия, авто, россия, чувашская республика (чувашия), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Россия, Чувашская Республика (Чувашия), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Чувашии при столкновении автобуса и лесовоза погибла девочка
МВД Чувашии: при столкновении автобуса и лесовоза погибла 13-летняя девочка