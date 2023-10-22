https://ria.ru/20231022/most-1904544652.html
На Крымском мосту второй раз за день перекрыли движение автотранспорта
На Крымском мосту второй раз за день перекрыли движение автотранспорта - РИА Новости, 22.10.2023
На Крымском мосту второй раз за день перекрыли движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту повторно перекрыто в воскресенье, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T20:14
2023-10-22T20:14
2023-10-22T20:14
севастополь
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту повторно перекрыто в воскресенье, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. В Севастополе вечером в воскресенье повторно объявлена воздушная тревога, сообщили власти города. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении. Ранее днем в воскресенье Крымский мост временно перекрывался для движения автотранспорта.
https://ria.ru/20231014/most-1902743965.html
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севастополь, крымский мост
Севастополь, Крымский мост
На Крымском мосту второй раз за день перекрыли движение автотранспорта
На Крымском мосту второй раз за день перекрыли движение автотранспорта