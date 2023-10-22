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Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили спустя 30 минут - РИА Новости, 22.10.2023
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16:52 22.10.2023 (обновлено: 16:59 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/most-1904512649.html
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили спустя 30 минут
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили спустя 30 минут - РИА Новости, 22.10.2023
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили спустя 30 минут
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 30 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T16:52
2023-10-22T16:59
россия
республика крым
крымский мост
общество
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 30 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в воскресенье в 16.16 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231022/trevoga-1904510800.html
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россия, республика крым, крымский мост, общество, симферополь
Россия, Республика Крым, Крымский мост, Общество, Симферополь
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили спустя 30 минут

Инфоцентр: движение транспорта по Крымскому мосту восстановлили спустя 30 минут

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 30 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в воскресенье в 16.16 мск.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
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РоссияРеспублика КрымКрымский мостОбществоСимферополь
 
 
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