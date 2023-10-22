https://ria.ru/20231022/most-1904512649.html

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили спустя 30 минут

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили спустя 30 минут - РИА Новости, 22.10.2023

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили спустя 30 минут

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 30 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T16:52

2023-10-22T16:52

2023-10-22T16:59

россия

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крымский мост

общество

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 30 минут после перекрытия движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в воскресенье в 16.16 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231022/trevoga-1904510800.html

россия

республика крым

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россия, республика крым, крымский мост, общество, симферополь