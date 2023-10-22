https://ria.ru/20231022/moskva-1904943865.html
"Дом-сороконожку" отремонтировали в Москве на Беговой улице
"Дом-сороконожку" отремонтировали в Москве на Беговой улице - РИА Новости, 24.10.2023
"Дом-сороконожку" отремонтировали в Москве на Беговой улице
В Москве завершили капитальный ремонт дома 34 на Беговой улице, известного также как "дом-сороконожка" из-за его железобетонных опор, сообщается на сайте мэра и РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-22T09:28
2023-10-22T09:28
2023-10-24T15:09
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В Москве завершили капитальный ремонт дома 34 на Беговой улице, известного также как "дом-сороконожка" из-за его железобетонных опор, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Отличительной особенностью построенного в 1978 году в стиле брутализм 13-этажного дома является отсутствие нижних этажей, которые заменены на 20 пар железобетонных опор. Новоселами дома стали работники завода "Знамя Труда", выпускавшего самолеты Ил-12, Ил-14 и Ил-18. Поэтому здание также называют "Домом авиаторов". "В рамках столичной программы капитального ремонта в Северном административном округе завершились работы в многоквартирном "доме-сороконожке". Здание расположено по адресу: Беговая улица, дом 34. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится на сайте. Отмечается, что специалисты обновили элементы фасада здания и напольное покрытие переходных балконов, заменили входные двери и привели в порядок массивные железобетонные опоры из грубого бетона и стены эвакуационных лестничных шахт, вынесенных за пределы здания. Кроме того, были заменены внутренние инженерные системы дома и электрические сети. Инженерные коммуникации "дома-сороконожки", в отличие от обычных домов, находятся не в подвальных помещениях, а по основанию здания на высоте третьего этажа.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Капремонт в Москве
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В Москве завершили капитальный ремонт дома 34 на Беговой улице, известного также как "дом-сороконожка" из-за его железобетонных опор, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Отличительной особенностью построенного в 1978 году в стиле брутализм 13-этажного дома является отсутствие нижних этажей, которые заменены на 20 пар железобетонных опор. Новоселами дома стали работники завода "Знамя Труда", выпускавшего самолеты Ил-12, Ил-14 и Ил-18. Поэтому здание также называют "Домом авиаторов".
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"В рамках столичной программы капитального ремонта
в Северном административном округе завершились работы в многоквартирном "доме-сороконожке". Здание расположено по адресу: Беговая улица, дом 34. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится на сайте.
Отмечается, что специалисты обновили элементы фасада здания и напольное покрытие переходных балконов, заменили входные двери и привели в порядок массивные железобетонные опоры из грубого бетона и стены эвакуационных лестничных шахт, вынесенных за пределы здания. Кроме того, были заменены внутренние инженерные системы дома и электрические сети. Инженерные коммуникации "дома-сороконожки", в отличие от обычных домов, находятся не в подвальных помещениях, а по основанию здания на высоте третьего этажа.