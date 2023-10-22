https://ria.ru/20231022/medved-1904454752.html
В Красноярске заметили бродившего по улице медведя
В Красноярске заметили бродившего по улице медведя - РИА Новости, 22.10.2023
В Красноярске заметили бродившего по улице медведя
Сотрудники полиции ищут медведя, которого заметили жители Красноярска ночью во дворе жилого дома, сообщает краевой главк МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T08:31
2023-10-22T08:31
2023-10-22T10:17
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 22 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции ищут медведя, которого заметили жители Красноярска ночью во дворе жилого дома, сообщает краевой главк МВД в Telegram-канале. "Сегодня ночью в дежурную часть полиции поступило сообщение от жителей Железнодорожного района краевого центра о том, что во дворе жилого дома на улице Копылова ходит медведь. На место незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы. Сотрудники полиции обследовали прилегающую территорию, однако хищник обнаружен не был", - говорится в сообщении. По камерам наблюдения удалось установить, что медведь ушел в сторону парка "Гремячая грива" - излюбленного места прогулок горожан. Информацию о медведе довели до всех автопатрулей, зверя ищут.
https://ria.ru/20230822/medved-1891450932.html
красноярск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск
В Красноярске заметили бродившего по улице медведя
Сотрудники полиции Красноярска ищут бродившего по городу медведя