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В Красноярске заметили бродившего по улице медведя - РИА Новости, 22.10.2023
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08:31 22.10.2023 (обновлено: 10:17 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/medved-1904454752.html
В Красноярске заметили бродившего по улице медведя
В Красноярске заметили бродившего по улице медведя - РИА Новости, 22.10.2023
В Красноярске заметили бродившего по улице медведя
Сотрудники полиции ищут медведя, которого заметили жители Красноярска ночью во дворе жилого дома, сообщает краевой главк МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T08:31
2023-10-22T10:17
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 22 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции ищут медведя, которого заметили жители Красноярска ночью во дворе жилого дома, сообщает краевой главк МВД в Telegram-канале. "Сегодня ночью в дежурную часть полиции поступило сообщение от жителей Железнодорожного района краевого центра о том, что во дворе жилого дома на улице Копылова ходит медведь. На место незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы. Сотрудники полиции обследовали прилегающую территорию, однако хищник обнаружен не был", - говорится в сообщении. По камерам наблюдения удалось установить, что медведь ушел в сторону парка "Гремячая грива" - излюбленного места прогулок горожан. Информацию о медведе довели до всех автопатрулей, зверя ищут.
https://ria.ru/20230822/medved-1891450932.html
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происшествия, красноярск
Происшествия, Красноярск
В Красноярске заметили бродившего по улице медведя

Сотрудники полиции Красноярска ищут бродившего по городу медведя

© Кадр видео с камеры наблюденияМедведь во дворе дома в Красноярске
Медведь во дворе дома в Красноярске
© Кадр видео с камеры наблюдения
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 22 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции ищут медведя, которого заметили жители Красноярска ночью во дворе жилого дома, сообщает краевой главк МВД в Telegram-канале.
«
"Сегодня ночью в дежурную часть полиции поступило сообщение от жителей Железнодорожного района краевого центра о том, что во дворе жилого дома на улице Копылова ходит медведь. На место незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы. Сотрудники полиции обследовали прилегающую территорию, однако хищник обнаружен не был", - говорится в сообщении.
По камерам наблюдения удалось установить, что медведь ушел в сторону парка "Гремячая грива" - излюбленного места прогулок горожан.
Информацию о медведе довели до всех автопатрулей, зверя ищут.
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