https://ria.ru/20231022/lokomotiv-1904446887.html
На Сахалине локомотив сошел с рельсов, заявили в МЧС
На Сахалине локомотив сошел с рельсов, заявили в МЧС - РИА Новости, 22.10.2023
На Сахалине локомотив сошел с рельсов, заявили в МЧС
На Сахалине, сошел с рельсов железнодорожный локомотив, заявили представители МЧС Сахалинской области в Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T03:17
2023-10-22T03:17
2023-10-22T07:22
происшествия
сахалин
россия
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 окт — РИА Новости. На Сахалине, сошел с рельсов железнодорожный локомотив, заявили представители МЧС Сахалинской области в Telegram-канале."Утром 22 октября в ЦУКС ГУМЧС России по Сахалинской области поступило сообщение, что в районе железнодорожной станции Ильинское произошел сход колесной пары локомотива", — говорится в сообщении.По данным спасателей, в результате происшествия погибших и пострадавших нет, задержек поездов не произошло.Из Южно-Сахалинска на место происшествия выдвинулся восстановительный поезд.
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происшествия, сахалин, россия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сахалин, Россия, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Сахалине локомотив сошел с рельсов, заявили в МЧС
МЧС: на Сахалине локомотив сошел с рельсов