https://ria.ru/20231022/lokomotiv-1904446887.html

На Сахалине локомотив сошел с рельсов, заявили в МЧС

На Сахалине локомотив сошел с рельсов, заявили в МЧС - РИА Новости, 22.10.2023

На Сахалине локомотив сошел с рельсов, заявили в МЧС

На Сахалине, сошел с рельсов железнодорожный локомотив, заявили представители МЧС Сахалинской области в Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T03:17

2023-10-22T03:17

2023-10-22T07:22

происшествия

сахалин

россия

сахалинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 окт — РИА Новости. На Сахалине, сошел с рельсов железнодорожный локомотив, заявили представители МЧС Сахалинской области в Telegram-канале."Утром 22 октября в ЦУКС ГУМЧС России по Сахалинской области поступило сообщение, что в районе железнодорожной станции Ильинское произошел сход колесной пары локомотива", — говорится в сообщении.По данным спасателей, в результате происшествия погибших и пострадавших нет, задержек поездов не произошло.Из Южно-Сахалинска на место происшествия выдвинулся восстановительный поезд.

https://ria.ru/20231014/mchs-1902699278.html

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сахалинская область

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происшествия, сахалин, россия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)