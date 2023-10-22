https://ria.ru/20231022/lodka-1904453509.html

На реке в Красноярском крае перевернулась лодка, пропал человек

На реке в Красноярском крае перевернулась лодка, пропал человек - РИА Новости, 22.10.2023

На реке в Красноярском крае перевернулась лодка, пропал человек

Лодка с четырьмя людьми на борту перевернулась на реке Чулым в Красноярском крае, один человек пропал, сообщает краевой главк МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T08:15

2023-10-22T08:15

2023-10-22T08:16

происшествия

красноярский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 22 окт - РИА Новости. Лодка с четырьмя людьми на борту перевернулась на реке Чулым в Красноярском крае, один человек пропал, сообщает краевой главк МЧС в Telegram-канале. "Около двух часов ночи поступила информация от очевидца, что на реке Чулым в районе населенного пункта Бирилюссы, перевернулась и затонула лодка, в ней находилось четыре человека, один из них пропал без вести", - говорится в сообщении. В настоящее время идет поиск пропавшего.

https://ria.ru/20231016/lodka-1903010091.html

красноярский край

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2023

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происшествия, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)