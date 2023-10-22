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На реке в Красноярском крае перевернулась лодка, пропал человек - РИА Новости, 22.10.2023
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08:15 22.10.2023 (обновлено: 08:16 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/lodka-1904453509.html
На реке в Красноярском крае перевернулась лодка, пропал человек
На реке в Красноярском крае перевернулась лодка, пропал человек - РИА Новости, 22.10.2023
На реке в Красноярском крае перевернулась лодка, пропал человек
Лодка с четырьмя людьми на борту перевернулась на реке Чулым в Красноярском крае, один человек пропал, сообщает краевой главк МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T08:15
2023-10-22T08:16
происшествия
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 22 окт - РИА Новости. Лодка с четырьмя людьми на борту перевернулась на реке Чулым в Красноярском крае, один человек пропал, сообщает краевой главк МЧС в Telegram-канале. "Около двух часов ночи поступила информация от очевидца, что на реке Чулым в районе населенного пункта Бирилюссы, перевернулась и затонула лодка, в ней находилось четыре человека, один из них пропал без вести", - говорится в сообщении. В настоящее время идет поиск пропавшего.
https://ria.ru/20231016/lodka-1903010091.html
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происшествия, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На реке в Красноярском крае перевернулась лодка, пропал человек

На реке Чулым в Красноярском крае перевернулась лодка с четырьмя людьми

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 22 окт - РИА Новости. Лодка с четырьмя людьми на борту перевернулась на реке Чулым в Красноярском крае, один человек пропал, сообщает краевой главк МЧС в Telegram-канале.
"Около двух часов ночи поступила информация от очевидца, что на реке Чулым в районе населенного пункта Бирилюссы, перевернулась и затонула лодка, в ней находилось четыре человека, один из них пропал без вести", - говорится в сообщении.
В настоящее время идет поиск пропавшего.
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ПроисшествияКрасноярский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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