https://ria.ru/20231022/lodka-1904453509.html
На реке в Красноярском крае перевернулась лодка, пропал человек
На реке в Красноярском крае перевернулась лодка, пропал человек - РИА Новости, 22.10.2023
На реке в Красноярском крае перевернулась лодка, пропал человек
Лодка с четырьмя людьми на борту перевернулась на реке Чулым в Красноярском крае, один человек пропал, сообщает краевой главк МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T08:15
2023-10-22T08:15
2023-10-22T08:16
происшествия
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 22 окт - РИА Новости. Лодка с четырьмя людьми на борту перевернулась на реке Чулым в Красноярском крае, один человек пропал, сообщает краевой главк МЧС в Telegram-канале. "Около двух часов ночи поступила информация от очевидца, что на реке Чулым в районе населенного пункта Бирилюссы, перевернулась и затонула лодка, в ней находилось четыре человека, один из них пропал без вести", - говорится в сообщении. В настоящее время идет поиск пропавшего.
https://ria.ru/20231016/lodka-1903010091.html
красноярский край
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РИА Новости
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происшествия, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На реке в Красноярском крае перевернулась лодка, пропал человек
На реке Чулым в Красноярском крае перевернулась лодка с четырьмя людьми