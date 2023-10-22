https://ria.ru/20231022/livan-1904470392.html

Румыния призвала своих граждан немедленно покинуть территорию южного Ливана

Румыния призвала своих граждан немедленно покинуть территорию южного Ливана - РИА Новости, 22.10.2023

Румыния призвала своих граждан немедленно покинуть территорию южного Ливана

Министерство иностранных дел Румынии просит граждан воздержаться от поездок в Ливан из-за риска террористических атак, а также покинуть эту страну, особенно... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T11:14

2023-10-22T11:14

2023-10-22T11:14

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КИШИНЕВ, 22 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии просит граждан воздержаться от поездок в Ливан из-за риска террористических атак, а также покинуть эту страну, особенно если они находятся в южных районах. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что обнаружила у границы с Ливаном "террористическую ячейку", которая пыталась запустить противотанковые ракеты по Израилю, израильские военные нанесли по ней удар, предотвратив атаку. "МИД настоятельно рекомендует гражданам немедленно покинуть районы южного Ливана (район к югу от реки Литани), учитывая недавние вооруженные столкновения в районе ливано-израильской границы. При этом МИД рекомендует избегать любых поездок в Ливан, а также ответственно оценить необходимость пребывания на территории этого государства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте румынского внешнеполитического ведомства. Министерство отмечает повышенный риск для граждан из-за террористических атак и межконфессиональных конфликтов в регионе. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло около 4,4 тысячи человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231022/khezbolla-1904466241.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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в мире, израиль, ливан, россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году