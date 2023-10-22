Рейтинг@Mail.ru
Румыния призвала своих граждан немедленно покинуть территорию южного Ливана - РИА Новости, 22.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 22.10.2023
https://ria.ru/20231022/livan-1904470392.html
Румыния призвала своих граждан немедленно покинуть территорию южного Ливана
Румыния призвала своих граждан немедленно покинуть территорию южного Ливана - РИА Новости, 22.10.2023
Румыния призвала своих граждан немедленно покинуть территорию южного Ливана
Министерство иностранных дел Румынии просит граждан воздержаться от поездок в Ливан из-за риска террористических атак, а также покинуть эту страну, особенно... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T11:14
2023-10-22T11:14
в мире
израиль
ливан
россия
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902815639_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1bec81a277519ad942d2308c52c76d44.jpg
КИШИНЕВ, 22 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии просит граждан воздержаться от поездок в Ливан из-за риска террористических атак, а также покинуть эту страну, особенно если они находятся в южных районах. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что обнаружила у границы с Ливаном "террористическую ячейку", которая пыталась запустить противотанковые ракеты по Израилю, израильские военные нанесли по ней удар, предотвратив атаку. "МИД настоятельно рекомендует гражданам немедленно покинуть районы южного Ливана (район к югу от реки Литани), учитывая недавние вооруженные столкновения в районе ливано-израильской границы. При этом МИД рекомендует избегать любых поездок в Ливан, а также ответственно оценить необходимость пребывания на территории этого государства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте румынского внешнеполитического ведомства. Министерство отмечает повышенный риск для граждан из-за террористических атак и межконфессиональных конфликтов в регионе. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло около 4,4 тысячи человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231022/khezbolla-1904466241.html
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
израиль
ливан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902815639_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0c8482797105fadbb01757ef57ac8b06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Россия, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Румыния призвала своих граждан немедленно покинуть территорию южного Ливана

МИД Румынии призвал граждан страны немедленно покинуть территорию южного Ливана

© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские солдаты на танке направляются к плацдарму недалеко от границы с Ливаном
Израильские солдаты на танке направляются к плацдарму недалеко от границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские солдаты на танке направляются к плацдарму недалеко от границы с Ливаном
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 22 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии просит граждан воздержаться от поездок в Ливан из-за риска террористических атак, а также покинуть эту страну, особенно если они находятся в южных районах.
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что обнаружила у границы с Ливаном "террористическую ячейку", которая пыталась запустить противотанковые ракеты по Израилю, израильские военные нанесли по ней удар, предотвратив атаку.
Израильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
В ЦАХАЛ заявили, что "Хезболла" втягивает Ливан в войну с Израилем
10:32
"МИД настоятельно рекомендует гражданам немедленно покинуть районы южного Ливана (район к югу от реки Литани), учитывая недавние вооруженные столкновения в районе ливано-израильской границы. При этом МИД рекомендует избегать любых поездок в Ливан, а также ответственно оценить необходимость пребывания на территории этого государства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте румынского внешнеполитического ведомства.
Министерство отмечает повышенный риск для граждан из-за террористических атак и межконфессиональных конфликтов в регионе.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло около 4,4 тысячи человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
 
В миреИзраильЛиванРоссияВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала