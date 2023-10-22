https://ria.ru/20231022/krizis-1904479697.html

Президент Кипра призвал руководство Израиля к деэскалации кризиса

Президент Кипра призвал руководство Израиля к деэскалации кризиса - РИА Новости, 22.10.2023

Президент Кипра призвал руководство Израиля к деэскалации кризиса

Президент Кипра Никос Христодулидис на встречах с президентом и премьер-министром Израиля призвал к деэскалации конфликта, заявил о необходимости избежать жертв РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T12:40

2023-10-22T12:40

2023-10-22T12:40

в мире

израиль

кипр

россия

никос христодулидис

ицхак герцог

биньямин нетаньяху

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/16/1904468314_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_725df8e6983f6820e6b695994be25aa4.jpg

АФИНЫ, 22 окт - РИА Новости. Президент Кипра Никос Христодулидис на встречах с президентом и премьер-министром Израиля призвал к деэскалации конфликта, заявил о необходимости избежать жертв среди гражданского населения и начать политический диалог, назвав приоритетом освобождение заложников, сообщило бюро печати и информации правительства Кипра. Христодулидис отправился в Тель-Авив сразу после окончания Международной мирной конференции, состоявшейся в Каире. В субботу вечером у него прошли отдельные встречи с президентом и премьер-министром Израиля Ицхаком Герцогом и Биньямином Нетаньяху. "Передавая сообщения о необходимости деэскалации кризиса, затрагивающего наш регион, продолжения гуманитарной помощи в Газе и необходимости избежать жертв среди гражданского населения со всех сторон, а также начать политический диалог, который приведет к созданию горизонта урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, президент Христодулидис сначала провел встречу с премьер-министром Нетаньяху", - говорится в сообщении. Отмечается, что Нетаньяху, поблагодарив президента Кипра за приезд в Израиль в особенно трудное время, описал ужасные моменты, которые пережил народ Израиля после террористических атак ХАМАС на страну и подчеркнул необходимость объединения цивилизованного мира против терроризма и ХАМАС. "Премьер-министр Израиля поблагодарил президента республики за поддержку и солидарность, которые он проявил с первого момента теракта", - говорится в сообщении. Как указывает бюро печати и информации правительства Кипра, Герцог также поблагодарил Христодулидиса за солидарность с народом Израиля. По словам президента, они рады, что двое заложников были освобождены, но есть еще более 210 заложников и они "должны быть безоговорочно безопасно возвращены в Израиль". "То, что мы делаем сегодня, является частью нашего права на самозащиту, мы делаем это в полном соответствии с нормами международного гуманитарного права, и именно поэтому мы разрешили отправку гуманитарной помощи в Газу, помочь мирным жителям не оказаться под обстрелом, переехать, получить помощь", - приводятся слова Герцога. Он отметил, что Израиль очень внимательно следит за тем, что происходит на границе с Ливаном. "Нам ясно, что ливанское государство несет полную ответственность за эту ситуацию и будет нести полную ответственность, если ситуация ухудшится", - цитируют президента Израиля. Со своей стороны президент Кипра заявил о необходимости немедленного освобождения заложников. "Проблема заложников - это трагедия, их немедленное освобождение должно быть приоритетом номер один для всех нас. В то же время я рад, что в Газу начала поступать гуманитарная помощь, это позитивное событие", - сказал Христодулидис. Саммит по палестинской проблеме прошел в субботу в египетской столице Каире при участии более 30 государств и ряда международных и региональных организаций. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Палестинский минздрав в субботу днем сообщал о том, что число жертв в секторе Газа достигло 4385 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

https://ria.ru/20231021/khamas-1904252728.html

https://ria.ru/20231021/bayden-1904310901.html

израиль

кипр

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, кипр, россия, никос христодулидис, ицхак герцог, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году