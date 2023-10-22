https://ria.ru/20231022/kredit-1904562978.html
Автосоюз попросил власти ограничить комиссии дилеров за оформление кредита
Автосоюз попросил власти ограничить комиссии дилеров за оформление кредита - РИА Новости, 23.10.2023
Автосоюз попросил власти ограничить комиссии дилеров за оформление кредита
Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в Минпромторг, ФАС и ЦБ с просьбой ограничить комиссию дилеров за оформление кредитов с девяти до четырех... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-22T23:07
2023-10-22T23:07
2023-10-23T01:40
экономика
авто
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в Минпромторг, ФАС и ЦБ с просьбой ограничить комиссию дилеров за оформление кредитов с девяти до четырех процентов, говорится в сообщении в Telegram-канале организации. "Автокредиты обходятся россиянам все дороже, ставка зачастую превышает 18 процентов. Повышение ключевой ставки — далеко не единственный фактор роста цен. Так, комиссия за оформление кредита у крупных автомобильных дилеров достигает девять процентов от размера кредита. <...> Также необходимо ограничить размер комиссии за оформление кредита на уровне других каналов продаж, где размер комиссии не превышает четырех процентов", — подчеркнули в НАС. В ассоциации пояснили, что расходы банка на продвижение кредита в результате взваливаются на плечи потребителей,.Там также напомнили, кредит рассчитывается с учетом стоимости навязанных продуктов и услуг: страховых продуктов, карт "помощи на дороге", аксессуаров, оборудования, а это приводит к росту размера кредита на сотни тысяч рублей и увеличению комиссии дилера за его оформление. Навязывание дополнительных услуг следует жестко пресекать на уровне законодательства, считают эксперты НАС. По информации организации, помимо девяти процентов в виде комиссии, автомобильные дилеры также получают десять процентов от стоимости реализованных страховых продуктов, пять процентов от стоимости автомобиля от официального дистрибьютора, до 50 процентов от стоимости любых дополнительных товаров и услуг. Это становится причиной резкого роста стоимости машин и их недоступности для покупателей. "Ушли письма от НАС на Мантурова, Шаскольского (ФАС) и Набиуллину с просьбой остановить беспредел автодилеров", — уточнили в ассоциации.Авторы обращения уверены, что для решения этого вопроса потребуется скорректировать законодательство, связанное с процессом реализации транспортных средств юридическими лицами.
https://ria.ru/20231013/kredit-1902404584.html
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экономика, авто, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Авто, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Автосоюз попросил власти ограничить комиссии дилеров за оформление кредита
Автосоюз попросил власти ограничить комиссии дилеров за оформление кредита до 4%
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.
Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в Минпромторг, ФАС и ЦБ с просьбой ограничить комиссию дилеров за оформление кредитов с девяти до четырех процентов, говорится в сообщении
в Telegram-канале организации.
"Автокредиты обходятся россиянам все дороже, ставка зачастую превышает 18 процентов. Повышение ключевой ставки — далеко не единственный фактор роста цен. Так, комиссия за оформление кредита у крупных автомобильных дилеров достигает девять процентов от размера кредита. <...> Также необходимо ограничить размер комиссии за оформление кредита на уровне других каналов продаж, где размер комиссии не превышает четырех процентов", — подчеркнули в НАС.
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В ассоциации пояснили, что расходы банка на продвижение кредита в результате взваливаются на плечи потребителей,.
Там также напомнили, кредит рассчитывается с учетом стоимости навязанных продуктов и услуг: страховых продуктов, карт "помощи на дороге", аксессуаров, оборудования, а это приводит к росту размера кредита на сотни тысяч рублей и увеличению комиссии дилера за его оформление. Навязывание дополнительных услуг следует жестко пресекать на уровне законодательства, считают эксперты НАС.
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По информации организации, помимо девяти процентов в виде комиссии, автомобильные дилеры также получают десять процентов от стоимости реализованных страховых продуктов, пять процентов от стоимости автомобиля от официального дистрибьютора, до 50 процентов от стоимости любых дополнительных товаров и услуг. Это становится причиной резкого роста стоимости машин и их недоступности для покупателей.
"Ушли письма от НАС на Мантурова, Шаскольского (ФАС) и Набиуллину с просьбой остановить беспредел автодилеров", — уточнили в ассоциации.
Авторы обращения уверены, что для решения этого вопроса потребуется скорректировать законодательство, связанное с процессом реализации транспортных средств юридическими лицами.
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