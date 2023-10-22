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"Лечить не нужно". Украинские власти закрыли две больницы в Херсоне - РИА Новости, 22.10.2023
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16:07 22.10.2023 (обновлено: 16:09 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/kherson-1904505803.html
"Лечить не нужно". Украинские власти закрыли две больницы в Херсоне
"Лечить не нужно". Украинские власти закрыли две больницы в Херсоне - РИА Новости, 22.10.2023
"Лечить не нужно". Украинские власти закрыли две больницы в Херсоне
Украинские власти закрыли две из трёх больниц в городе Херсоне, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T16:07
2023-10-22T16:09
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
владимир сальдо
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинские власти закрыли две из трёх больниц в городе Херсоне, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. "В Херсоне назначенная киевским режимом оккупационная администрация закрыла две из трёх районных больниц - ХБК и (клиническая больница - ред.) водников. Все их врачи направлены работать в медкомиссии военкоматов. Отлов людей и их отправка на смерть поставлены на промышленную основу, работа кипит не переставая", - написал Сальдо. По его словам, "лечить людей киевскому режиму не нужно".
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херсон, херсонская область , владимир сальдо, здоровье - общество
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Владимир Сальдо, Здоровье - Общество
"Лечить не нужно". Украинские власти закрыли две больницы в Херсоне

Сальдо: украинские власти закрыли две больницы из трех в Херсоне

© iStock.com / Wengen LingПожилая женщина в больнице
Пожилая женщина в больнице - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© iStock.com / Wengen Ling
Пожилая женщина в больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинские власти закрыли две из трёх больниц в городе Херсоне, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
«
"В Херсоне назначенная киевским режимом оккупационная администрация закрыла две из трёх районных больниц - ХБК и (клиническая больница - ред.) водников. Все их врачи направлены работать в медкомиссии военкоматов. Отлов людей и их отправка на смерть поставлены на промышленную основу, работа кипит не переставая", - написал Сальдо.
По его словам, "лечить людей киевскому режиму не нужно".
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьВладимир СальдоЗдоровье - Общество
 
 
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