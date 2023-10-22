https://ria.ru/20231022/kherson-1904505803.html

"Лечить не нужно". Украинские власти закрыли две больницы в Херсоне

"Лечить не нужно". Украинские власти закрыли две больницы в Херсоне - РИА Новости, 22.10.2023

"Лечить не нужно". Украинские власти закрыли две больницы в Херсоне

Украинские власти закрыли две из трёх больниц в городе Херсоне, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T16:07

2023-10-22T16:07

2023-10-22T16:09

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

владимир сальдо

здоровье - общество

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинские власти закрыли две из трёх больниц в городе Херсоне, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. "В Херсоне назначенная киевским режимом оккупационная администрация закрыла две из трёх районных больниц - ХБК и (клиническая больница - ред.) водников. Все их врачи направлены работать в медкомиссии военкоматов. Отлов людей и их отправка на смерть поставлены на промышленную основу, работа кипит не переставая", - написал Сальдо. По его словам, "лечить людей киевскому режиму не нужно".

https://ria.ru/20231018/vsu-1903540830.html

херсон

херсонская область

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Ольга Фомченкова

херсон, херсонская область , владимир сальдо, здоровье - общество