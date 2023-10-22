https://ria.ru/20231022/kherson-1904505803.html
"Лечить не нужно". Украинские власти закрыли две больницы в Херсоне
"Лечить не нужно". Украинские власти закрыли две больницы в Херсоне - РИА Новости, 22.10.2023
"Лечить не нужно". Украинские власти закрыли две больницы в Херсоне
Украинские власти закрыли две из трёх больниц в городе Херсоне, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T16:07
2023-10-22T16:07
2023-10-22T16:09
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
владимир сальдо
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинские власти закрыли две из трёх больниц в городе Херсоне, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. "В Херсоне назначенная киевским режимом оккупационная администрация закрыла две из трёх районных больниц - ХБК и (клиническая больница - ред.) водников. Все их врачи направлены работать в медкомиссии военкоматов. Отлов людей и их отправка на смерть поставлены на промышленную основу, работа кипит не переставая", - написал Сальдо. По его словам, "лечить людей киевскому режиму не нужно".
https://ria.ru/20231018/vsu-1903540830.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Лечить не нужно". Украинские власти закрыли две больницы в Херсоне
Сальдо: украинские власти закрыли две больницы из трех в Херсоне