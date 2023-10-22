https://ria.ru/20231022/kharkov-1904473429.html

В Харьковской области произошел пожар в почтовом отделении

В Харьковской области произошел пожар в почтовом отделении - РИА Новости, 22.10.2023

В Харьковской области произошел пожар в почтовом отделении

Пожар произошел в терминале почтового отделения в Харьковской области Украины, сообщает ​региональное отделение государственной службы страны по чрезвычайным... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T11:50

2023-10-22T11:50

2023-10-22T11:57

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

украина

telegram

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/16/1904473884_74:140:1006:664_1920x0_80_0_0_b40cd9fb2c4327dc777d944fb0e47049.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пожар произошел в терминале почтового отделения в Харьковской области Украины, сообщает ​региональное отделение государственной службы страны по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram. По данным спасателей, ночью произошло разрушение здания терминала, вспыхнул пожар, сообщает Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области. Отмечается, что спасатели ликвидировали пожар.

https://ria.ru/20231022/ukraina-1904458626.html

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьковская область, украина, telegram, происшествия