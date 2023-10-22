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В Харьковской области произошел пожар в почтовом отделении - РИА Новости, 22.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:50 22.10.2023 (обновлено: 11:57 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/kharkov-1904473429.html
В Харьковской области произошел пожар в почтовом отделении
В Харьковской области произошел пожар в почтовом отделении - РИА Новости, 22.10.2023
В Харьковской области произошел пожар в почтовом отделении
Пожар произошел в терминале почтового отделения в Харьковской области Украины, сообщает ​региональное отделение государственной службы страны по чрезвычайным... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T11:50
2023-10-22T11:57
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
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происшествия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пожар произошел в терминале почтового отделения в Харьковской области Украины, сообщает ​региональное отделение государственной службы страны по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram. По данным спасателей, ночью произошло разрушение здания терминала, вспыхнул пожар, сообщает Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области. Отмечается, что спасатели ликвидировали пожар.
https://ria.ru/20231022/ukraina-1904458626.html
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в мире, харьковская область, украина, telegram, происшествия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Telegram, Происшествия
В Харьковской области произошел пожар в почтовом отделении

ГСЧС: в Харьковской области вспыхнул пожар в терминале почтового отделения

© Фото : Головне управління ДСНС України у Харківській області/TelegramПожар в почтовом отделении в Харьковской области. 22 октября 2023
Пожар в почтовом отделении в Харьковской области. 22 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© Фото : Головне управління ДСНС України у Харківській області/Telegram
Пожар в почтовом отделении в Харьковской области. 22 октября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пожар произошел в терминале почтового отделения в Харьковской области Украины, сообщает ​региональное отделение государственной службы страны по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram.
По данным спасателей, ночью произошло разрушение здания терминала, вспыхнул пожар, сообщает Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.
Отмечается, что спасатели ликвидировали пожар.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаTelegramПроисшествия
 
 
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