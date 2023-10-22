https://ria.ru/20231022/kharkov-1904473429.html
В Харьковской области произошел пожар в почтовом отделении
В Харьковской области произошел пожар в почтовом отделении - РИА Новости, 22.10.2023
В Харьковской области произошел пожар в почтовом отделении
Пожар произошел в терминале почтового отделения в Харьковской области Украины, сообщает региональное отделение государственной службы страны по чрезвычайным... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T11:50
2023-10-22T11:50
2023-10-22T11:57
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пожар произошел в терминале почтового отделения в Харьковской области Украины, сообщает региональное отделение государственной службы страны по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram. По данным спасателей, ночью произошло разрушение здания терминала, вспыхнул пожар, сообщает Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области. Отмечается, что спасатели ликвидировали пожар.
https://ria.ru/20231022/ukraina-1904458626.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Telegram, Происшествия
В Харьковской области произошел пожар в почтовом отделении
ГСЧС: в Харьковской области вспыхнул пожар в терминале почтового отделения