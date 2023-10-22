https://ria.ru/20231022/iran-1904519297.html

Посол ответил на утверждения о судьбоносной роли иранских БПЛА на Украине

Посол ответил на утверждения о судьбоносной роли иранских БПЛА на Украине - РИА Новости, 22.10.2023

Посол ответил на утверждения о судьбоносной роли иранских БПЛА на Украине

Посол Ирана в Испании Реза Забиб заявил в интервью, что утверждения представителей Запада о том, что иранские беспилотники якобы изменили ход конфликта на... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T17:39

2023-10-22T17:39

2023-10-22T17:39

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Посол Ирана в Испании Реза Забиб заявил в интервью, что утверждения представителей Запада о том, что иранские беспилотники якобы изменили ход конфликта на Украине, дискредитируют западные военные технологии. "Они говорят, что иранские беспилотники изменили ход войны на Украине. В то же время это дискредитирует все современные военные технологии Запада", - заявил посол в интервью испанской газете 20 minutos. Утверждения о том, что БПЛА, произведенным в Иране, удалось "справиться со всеми военными технологиями Запада", посол назвал "смешными", а заявления о поставках этих беспилотников в Россию - "нелепыми". "Нет никаких доказательств этого факта, и эти предположения, выдвинутые Соединенными Штатами, нелепы с логической точки зрения", - отметил дипломат. Страны Запада неоднократно утверждали, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Они делали акцент на том, что это якобы является нарушением резолюции 2231 (закрепившей создание Совместного всеобъемлющего плана действий - СВПД). Москва и Тегеран такие обвинения неоднократно опровергали. Постпред Ирана при ООН называл их беспочвенными, так как запрет, касающийся оружия, в резолюции 2231 прекратил действовать 18 октября 2020 года, а значит, передача оружия Ирану или из Ирана больше не относится к этой резолюции. Согласно СВПД, оружейное эмбарго было снято с Ирана 18 октября 2020 года. До этого поставки вооружений возможны были только с разрешения Совбеза ООН.

https://ria.ru/20231022/zelenskiy-1904497732.html

https://ria.ru/20231022/spetsoperatsiya-1903897573.html

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