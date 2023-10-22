https://ria.ru/20231022/irak-1904532314.html
Части американского дипперсонала в Ираке поручили эвакуироваться
Части американского дипперсонала в Ираке поручили эвакуироваться - РИА Новости, 22.10.2023
Части американского дипперсонала в Ираке поручили эвакуироваться
Части американского дипперсонала в Ираке поручено эвакуироваться, сообщил госдеп США. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T18:52
2023-10-22T18:52
2023-10-22T19:11
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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Части американского дипперсонала в Ираке поручено эвакуироваться, сообщил госдеп США."Членам семей и не отвечающему за срочные дела правительственному персоналу из посольства США в Багдаде и генерального консульства США в Эрбиле из-за возросших угроз безопасности поручено эвакуироваться", - говорится в сообщении госдепа.Американским гражданам ведомство рекомендует воздержаться от поездок в Ирак, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html
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в мире, ирак, сша, багдад (город)
В мире, Ирак, США, Багдад (город)
Части американского дипперсонала в Ираке поручили эвакуироваться
Госдеп: части американского дипперсонала в Ираке поручили эвакуироваться