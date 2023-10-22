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Части американского дипперсонала в Ираке поручили эвакуироваться - РИА Новости, 22.10.2023
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18:52 22.10.2023 (обновлено: 19:11 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/irak-1904532314.html
Части американского дипперсонала в Ираке поручили эвакуироваться
Части американского дипперсонала в Ираке поручили эвакуироваться - РИА Новости, 22.10.2023
Части американского дипперсонала в Ираке поручили эвакуироваться
Части американского дипперсонала в Ираке поручено эвакуироваться, сообщил госдеп США. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T18:52
2023-10-22T19:11
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Части американского дипперсонала в Ираке поручено эвакуироваться, сообщил госдеп США."Членам семей и не отвечающему за срочные дела правительственному персоналу из посольства США в Багдаде и генерального консульства США в Эрбиле из-за возросших угроз безопасности поручено эвакуироваться", - говорится в сообщении госдепа.Американским гражданам ведомство рекомендует воздержаться от поездок в Ирак, говорится в сообщении.
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в мире, ирак, сша, багдад (город)
В мире, Ирак, США, Багдад (город)
Части американского дипперсонала в Ираке поручили эвакуироваться

Госдеп: части американского дипперсонала в Ираке поручили эвакуироваться

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПригород Багдада
Пригород Багдада - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Пригород Багдада. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Части американского дипперсонала в Ираке поручено эвакуироваться, сообщил госдеп США.
"Членам семей и не отвечающему за срочные дела правительственному персоналу из посольства США в Багдаде и генерального консульства США в Эрбиле из-за возросших угроз безопасности поручено эвакуироваться", - говорится в сообщении госдепа.
Американским гражданам ведомство рекомендует воздержаться от поездок в Ирак, говорится в сообщении.
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