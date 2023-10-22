https://ria.ru/20231022/irak-1904532314.html

Части американского дипперсонала в Ираке поручили эвакуироваться

Части американского дипперсонала в Ираке поручили эвакуироваться - РИА Новости, 22.10.2023

Части американского дипперсонала в Ираке поручили эвакуироваться

Части американского дипперсонала в Ираке поручено эвакуироваться, сообщил госдеп США. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T18:52

2023-10-22T18:52

2023-10-22T19:11

в мире

ирак

сша

багдад (город)

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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Части американского дипперсонала в Ираке поручено эвакуироваться, сообщил госдеп США."Членам семей и не отвечающему за срочные дела правительственному персоналу из посольства США в Багдаде и генерального консульства США в Эрбиле из-за возросших угроз безопасности поручено эвакуироваться", - говорится в сообщении госдепа.Американским гражданам ведомство рекомендует воздержаться от поездок в Ирак, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231002/sverkhderzhava-1899781212.html

ирак

сша

багдад (город)

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в мире, ирак, сша, багдад (город)