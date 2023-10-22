https://ria.ru/20231022/indiya-1904542120.html

МИД Индии потребовал паритета дипломатов с Канадой

МИД Индии потребовал паритета дипломатов с Канадой - РИА Новости, 22.10.2023

МИД Индии потребовал паритета дипломатов с Канадой

Индия призвала Канаду к дипломатическому паритету, вынудив отозвать 41 своего дипломата, из-за опасений по поводу "постоянного вмешательства" в дела страны,... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T19:56

2023-10-22T19:56

2023-10-22T19:56

в мире

индия

канада

оттава

субраманиам джайшанкар

джастин трюдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103614/60/1036146041_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_6879f1ab5079a4d486bc53e71a081272.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 окт – РИА Новости. Индия призвала Канаду к дипломатическому паритету, вынудив отозвать 41 своего дипломата, из-за опасений по поводу "постоянного вмешательства" в дела страны, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. "Существует целый вопрос паритета: количество дипломатов одной страны по сравнению с количеством дипломатов другой страны. Паритет во многом предусмотрен Венской конвенцией, которая является соответствующим международным правилом в этом вопросе. Но в нашем случае мы ссылались на паритет, поскольку были обеспокоены постоянным вмешательством в наши дела канадского персонала", - цитирует министра агентство Ani. Джайшанкар отметил, что это не предавалось большой огласке. "Я считаю, что со временем появится больше материала, и люди поймут, почему мы испытывали такой дискомфорт со многими из них", - добавил глава МИД Индии. Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава отозвала 41 дипломата из Индии, поскольку их дипломатический иммунитет оказался под угрозой. Охлаждение отношений двух стран произошло после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в конце сентября, что правоохранители страны подозревают власти Индии в причастности к убийству лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Нижара, который был застрелен неизвестными на парковке храма в июне. Вскоре после этого Канада выслала из страны высокопоставленного индийского дипломата, который, по данным СМИ, имел отношение к внешней разведке Индии.

https://ria.ru/20230924/ssora-1898211142.html

https://ria.ru/20230911/indiya-1895390519.html

https://ria.ru/20230911/g20-1895374034.html

индия

канада

оттава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, канада, оттава, субраманиам джайшанкар, джастин трюдо