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МИД Индии потребовал паритета дипломатов с Канадой - РИА Новости, 22.10.2023
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19:56 22.10.2023
https://ria.ru/20231022/indiya-1904542120.html
МИД Индии потребовал паритета дипломатов с Канадой
МИД Индии потребовал паритета дипломатов с Канадой - РИА Новости, 22.10.2023
МИД Индии потребовал паритета дипломатов с Канадой
Индия призвала Канаду к дипломатическому паритету, вынудив отозвать 41 своего дипломата, из-за опасений по поводу "постоянного вмешательства" в дела страны,... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T19:56
2023-10-22T19:56
в мире
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субраманиам джайшанкар
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 окт – РИА Новости. Индия призвала Канаду к дипломатическому паритету, вынудив отозвать 41 своего дипломата, из-за опасений по поводу "постоянного вмешательства" в дела страны, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. "Существует целый вопрос паритета: количество дипломатов одной страны по сравнению с количеством дипломатов другой страны. Паритет во многом предусмотрен Венской конвенцией, которая является соответствующим международным правилом в этом вопросе. Но в нашем случае мы ссылались на паритет, поскольку были обеспокоены постоянным вмешательством в наши дела канадского персонала", - цитирует министра агентство Ani. Джайшанкар отметил, что это не предавалось большой огласке. "Я считаю, что со временем появится больше материала, и люди поймут, почему мы испытывали такой дискомфорт со многими из них", - добавил глава МИД Индии. Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава отозвала 41 дипломата из Индии, поскольку их дипломатический иммунитет оказался под угрозой. Охлаждение отношений двух стран произошло после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в конце сентября, что правоохранители страны подозревают власти Индии в причастности к убийству лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Нижара, который был застрелен неизвестными на парковке храма в июне. Вскоре после этого Канада выслала из страны высокопоставленного индийского дипломата, который, по данным СМИ, имел отношение к внешней разведке Индии.
https://ria.ru/20230924/ssora-1898211142.html
https://ria.ru/20230911/indiya-1895390519.html
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в мире, индия, канада, оттава, субраманиам джайшанкар, джастин трюдо
В мире, Индия, Канада, Оттава, Субраманиам Джайшанкар, Джастин Трюдо
МИД Индии потребовал паритета дипломатов с Канадой

МИД Индии потребовал паритета дипломатов с Канадой из-за вмешательства

© AP Photo / Saurabh DasФлаг Индии
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© AP Photo / Saurabh Das
Флаг Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 окт – РИА Новости. Индия призвала Канаду к дипломатическому паритету, вынудив отозвать 41 своего дипломата, из-за опасений по поводу "постоянного вмешательства" в дела страны, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
"Существует целый вопрос паритета: количество дипломатов одной страны по сравнению с количеством дипломатов другой страны. Паритет во многом предусмотрен Венской конвенцией, которая является соответствующим международным правилом в этом вопросе. Но в нашем случае мы ссылались на паритет, поскольку были обеспокоены постоянным вмешательством в наши дела канадского персонала", - цитирует министра агентство Ani.
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Джайшанкар отметил, что это не предавалось большой огласке.
"Я считаю, что со временем появится больше материала, и люди поймут, почему мы испытывали такой дискомфорт со многими из них", - добавил глава МИД Индии.
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Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава отозвала 41 дипломата из Индии, поскольку их дипломатический иммунитет оказался под угрозой.
Охлаждение отношений двух стран произошло после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в конце сентября, что правоохранители страны подозревают власти Индии в причастности к убийству лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Нижара, который был застрелен неизвестными на парковке храма в июне. Вскоре после этого Канада выслала из страны высокопоставленного индийского дипломата, который, по данным СМИ, имел отношение к внешней разведке Индии.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Джо Байден на саммите G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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