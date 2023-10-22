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В Италии допустили новое закрытие границ внутри Шенгенской зоны - РИА Новости, 22.10.2023
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11:25 22.10.2023 (обновлено: 12:20 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/granitsy-1904470952.html
В Италии допустили новое закрытие границ внутри Шенгенской зоны
В Италии допустили новое закрытие границ внутри Шенгенской зоны - РИА Новости, 22.10.2023
В Италии допустили новое закрытие границ внутри Шенгенской зоны
Италия может в дальнейшем продолжить ужесточение пограничного контроля после его введения на границе со Словенией, заявил министр обороны Гуидо Крозетто в... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T11:25
2023-10-22T12:20
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РИМ, 22 окт — РИА Новости. Италия может в дальнейшем продолжить ужесточение пограничного контроля после его введения на границе со Словенией, заявил министр обороны Гуидо Крозетто в интервью Corriere della Sera. &quot;Необходимость закрытия границ рассматривается в зависимости от событий. Если завтра два-три миллиона сирийцев, живущих сегодня в Ливане, отправятся в Европу, что вы сделаете, сохраните границы открытыми?&quot; — сказал он.Говоря о рисках возможного проникновения в Италию одиночных террористов под видом мигрантов, министр признал, что не может понять, как кто-то может думать, что они не появятся. &quot;Когда в Европу по морю прибывают десятки тысяч мигрантов, по статистике очевидно, что высадится кто-то, кто не будет ангелом. Для потенциальных террористов это лучший способ попасть в Италию. В последние годы тех, кто приезжает с утра до ночи и может нам навредить, приехало тысячи&quot;, — сказал Крозетто.С 21 октября Италия ввела пограничный контроль на наземной границе со Словенией. Он будет действовать десять дней с возможностью продления. Аналогичные меры приняли в общей сложности девять стран Шенгенской зоны.Кроме того, все правоохранительные органы и спецслужбы Италии приведены в повышенную готовность. Как пояснил глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни, хотя никакой непосредственной террористической угрозы сейчас нет, власти делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность граждан и, в частности, ведут работу по выявлению возможных "внедренных террористов" среди иммигрантов, прибывающих по Средиземному морю.
https://ria.ru/20231011/mask-1901896538.html
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в мире, италия, гуидо крозетто, европа, словения, шенгенская зона, новости - туризм
В мире, Италия, Гуидо Крозетто, Европа, Словения, Шенгенская зона, Новости - Туризм
В Италии допустили новое закрытие границ внутри Шенгенской зоны

Министр обороны Италии Крозетто допустил новое закрытие границ внутри Шенгена

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
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РИМ, 22 окт — РИА Новости. Италия может в дальнейшем продолжить ужесточение пограничного контроля после его введения на границе со Словенией, заявил министр обороны Гуидо Крозетто в интервью Corriere della Sera.
«

"Необходимость закрытия границ рассматривается в зависимости от событий. Если завтра два-три миллиона сирийцев, живущих сегодня в Ливане, отправятся в Европу, что вы сделаете, сохраните границы открытыми?" — сказал он.

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Говоря о рисках возможного проникновения в Италию одиночных террористов под видом мигрантов, министр признал, что не может понять, как кто-то может думать, что они не появятся.
«

"Когда в Европу по морю прибывают десятки тысяч мигрантов, по статистике очевидно, что высадится кто-то, кто не будет ангелом. Для потенциальных террористов это лучший способ попасть в Италию. В последние годы тех, кто приезжает с утра до ночи и может нам навредить, приехало тысячи", — сказал Крозетто.

С 21 октября Италия ввела пограничный контроль на наземной границе со Словенией. Он будет действовать десять дней с возможностью продления. Аналогичные меры приняли в общей сложности девять стран Шенгенской зоны.
Кроме того, все правоохранительные органы и спецслужбы Италии приведены в повышенную готовность. Как пояснил глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни, хотя никакой непосредственной террористической угрозы сейчас нет, власти делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность граждан и, в частности, ведут работу по выявлению возможных "внедренных террористов" среди иммигрантов, прибывающих по Средиземному морю.
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