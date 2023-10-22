В Италии допустили новое закрытие границ внутри Шенгенской зоны
Министр обороны Италии Крозетто допустил новое закрытие границ внутри Шенгена
Флаг Италии. Архивное фото
РИМ, 22 окт — РИА Новости. Италия может в дальнейшем продолжить ужесточение пограничного контроля после его введения на границе со Словенией, заявил министр обороны Гуидо Крозетто в интервью Corriere della Sera.
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"Необходимость закрытия границ рассматривается в зависимости от событий. Если завтра два-три миллиона сирийцев, живущих сегодня в Ливане, отправятся в Европу, что вы сделаете, сохраните границы открытыми?" — сказал он.
Говоря о рисках возможного проникновения в Италию одиночных террористов под видом мигрантов, министр признал, что не может понять, как кто-то может думать, что они не появятся.
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"Когда в Европу по морю прибывают десятки тысяч мигрантов, по статистике очевидно, что высадится кто-то, кто не будет ангелом. Для потенциальных террористов это лучший способ попасть в Италию. В последние годы тех, кто приезжает с утра до ночи и может нам навредить, приехало тысячи", — сказал Крозетто.
С 21 октября Италия ввела пограничный контроль на наземной границе со Словенией. Он будет действовать десять дней с возможностью продления. Аналогичные меры приняли в общей сложности девять стран Шенгенской зоны.
Кроме того, все правоохранительные органы и спецслужбы Италии приведены в повышенную готовность. Как пояснил глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни, хотя никакой непосредственной террористической угрозы сейчас нет, власти делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность граждан и, в частности, ведут работу по выявлению возможных "внедренных террористов" среди иммигрантов, прибывающих по Средиземному морю.