https://ria.ru/20231022/granitsy-1904470952.html

В Италии допустили новое закрытие границ внутри Шенгенской зоны

В Италии допустили новое закрытие границ внутри Шенгенской зоны - РИА Новости, 22.10.2023

В Италии допустили новое закрытие границ внутри Шенгенской зоны

Италия может в дальнейшем продолжить ужесточение пограничного контроля после его введения на границе со Словенией, заявил министр обороны Гуидо Крозетто в... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T11:25

2023-10-22T11:25

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РИМ, 22 окт — РИА Новости. Италия может в дальнейшем продолжить ужесточение пограничного контроля после его введения на границе со Словенией, заявил министр обороны Гуидо Крозетто в интервью Corriere della Sera. "Необходимость закрытия границ рассматривается в зависимости от событий. Если завтра два-три миллиона сирийцев, живущих сегодня в Ливане, отправятся в Европу, что вы сделаете, сохраните границы открытыми?" — сказал он.Говоря о рисках возможного проникновения в Италию одиночных террористов под видом мигрантов, министр признал, что не может понять, как кто-то может думать, что они не появятся. "Когда в Европу по морю прибывают десятки тысяч мигрантов, по статистике очевидно, что высадится кто-то, кто не будет ангелом. Для потенциальных террористов это лучший способ попасть в Италию. В последние годы тех, кто приезжает с утра до ночи и может нам навредить, приехало тысячи", — сказал Крозетто.С 21 октября Италия ввела пограничный контроль на наземной границе со Словенией. Он будет действовать десять дней с возможностью продления. Аналогичные меры приняли в общей сложности девять стран Шенгенской зоны.Кроме того, все правоохранительные органы и спецслужбы Италии приведены в повышенную готовность. Как пояснил глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни, хотя никакой непосредственной террористической угрозы сейчас нет, власти делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность граждан и, в частности, ведут работу по выявлению возможных "внедренных террористов" среди иммигрантов, прибывающих по Средиземному морю.

https://ria.ru/20231011/mask-1901896538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, италия, гуидо крозетто, европа, словения, шенгенская зона, новости - туризм