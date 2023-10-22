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В Приморье заявили о росте популяции редкого горала
В Приморье заявили о росте популяции редкого горала - РИА Новости, 22.10.2023
В Приморье заявили о росте популяции редкого горала
Популяция краснокнижного горала в Сихотэ-Алинском заповеднике на севере Приморья постепенно увеличивается, рассказала РИА Новости директор заповедника Светлана... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T03:03
2023-10-22T03:03
2023-10-22T14:35
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ВЛАДИВОСТОК, 22 окт — РИА Новости. Популяция краснокнижного горала в Сихотэ-Алинском заповеднике на севере Приморья постепенно увеличивается, рассказала РИА Новости директор заповедника Светлана Сутырина."У нас большая группировка — около 200 особей. За горалом постоянно наблюдаем, в том числе с помощью фотоловушек. Статус группировки в заповеднике — стабильная, с некоторым трендом на увеличение. И мы видим, что в районе озер Благодатное и Голубичное, там, где раньше были единичные особи, хорошие группы отмечаются. Это говорит о том, что постепенно его численность увеличивается", — сказала она.По словам Сутыриной, помимо наблюдения за амурскими тиграми и горалами, в заповеднике идут постоянные исследования лесных экосистем."Это и усыхание дубняков на побережье, и последствия ветровальных явлений после тайфуна "Лайонрок" в 2016 году. Также идут гидробиологические исследования", — добавила собеседница агентства.Амурский (или длиннохвостый) горал — редкий охраняемый вид, занесенный в международную Красную книгу. В России охота на него запрещена с 1924 года. На территории Сихотэ-Алинского заповедника обитает вторая по величине популяция этого вида. По данным фотомониторинга, горалы интенсивно расселяются по территории.Как пояснила Сутырина, в заповеднике две основные группировки горала: в урочище Благодатном и в урочище Абрек. Они разделены несколькими километрами и поселком Терней в устье реки Серебрянки. По словам директора, горалы путешествуют, в том числе преодолевая Серебрянку.Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Он расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра.
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приморский край, светлана сутырина, юнеско
Хорошие новости, Приморский край, Светлана Сутырина, ЮНЕСКО
В Приморье заявили о росте популяции редкого горала
Сутырина: на севере Приморья постепенно растет популяция редкого горала
ВЛАДИВОСТОК, 22 окт — РИА Новости. Популяция краснокнижного горала в Сихотэ-Алинском заповеднике на севере Приморья постепенно увеличивается, рассказала РИА Новости директор заповедника Светлана Сутырина.
«
"У нас большая группировка — около 200 особей. За горалом постоянно наблюдаем, в том числе с помощью фотоловушек. Статус группировки в заповеднике — стабильная, с некоторым трендом на увеличение. И мы видим, что в районе озер Благодатное и Голубичное, там, где раньше были единичные особи, хорошие группы отмечаются. Это говорит о том, что постепенно его численность увеличивается", — сказала она.
По словам Сутыриной, помимо наблюдения за амурскими тиграми и горалами, в заповеднике идут постоянные исследования лесных экосистем.
"Это и усыхание дубняков на побережье, и последствия ветровальных явлений после тайфуна "Лайонрок" в 2016 году. Также идут гидробиологические исследования", — добавила собеседница агентства.
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Амурский (или длиннохвостый) горал — редкий охраняемый вид, занесенный в международную Красную книгу. В России охота на него запрещена с 1924 года. На территории Сихотэ-Алинского заповедника обитает вторая по величине популяция этого вида. По данным фотомониторинга, горалы интенсивно расселяются по территории.
Как пояснила Сутырина, в заповеднике две основные группировки горала: в урочище Благодатном и в урочище Абрек. Они разделены несколькими километрами и поселком Терней в устье реки Серебрянки. По словам директора, горалы путешествуют, в том числе преодолевая Серебрянку.
Сихотэ-Алинский биосферный заповедник включен в Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО
. Он расположен на территории трех районов Приморского края
: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Именно здесь находятся наиболее обширные естественные места обитания амурского тигра.
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