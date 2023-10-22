https://ria.ru/20231022/gazprom-1904524890.html

Миллер назвал крайнюю дату начала поставок по "Дальневосточному" маршруту

Миллер назвал крайнюю дату начала поставок по "Дальневосточному" маршруту - РИА Новости, 22.10.2023

Миллер назвал крайнюю дату начала поставок по "Дальневосточному" маршруту

Крайний срок начала поставок по "дальневосточному" маршруту "Газпрома" в Китай на 10 миллиардов кубометров - 2027 год, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T18:10

2023-10-22T18:10

2023-10-22T22:49

китай

газпром

экономика

алексей миллер

россия

дальний восток

павел зарубин

александр новак

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Крайний срок начала поставок по "дальневосточному" маршруту "Газпрома" в Китай на 10 миллиардов кубометров - 2027 год, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер."Подписали новое соглашение, которое вступило в силу, по строительству газопровода с Дальнего Востока. Это еще плюс 10 миллиардов кубометров газа… Крайний срок начала поставок по "дальневосточному маршруту" - 2027 год", - сказал Миллер в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" в интервью Павлу Зарубину."Газпром" и CNPC подписали долгосрочный (рассчитанный на 25 лет) договор купли-продажи газа по "дальневосточному" маршруту в начале 2022 года.Межправительственное соглашение о поставках газа по данному маршруту Россия и Китай подписали в январе 2023 года. Оно предполагает строительство трансграничного участка газопровода, который начинается на газоизмерительной станции (ГИС) в России в районе Дальнереченска, проходит через реку Уссури и заканчивается на стартовой станции "Хулинь" в Китае. Проектированием, строительством и эксплуатацией участка на территории России занимается "Газпром", на территории Китая - CNPC.Сейчас "Газпром" поставляет газ в Китай по магистрали "Сила Сибири". Экспорт по ней в 2022 году составил 15,4 миллиарда кубометров, по итогам текущего года показатель ожидается на уровне 22 миллиардов, сообщал ранее вице-премьер России Александр Новак. Выход на полную мощность "Силы Сибири" - 38 миллиардов кубометров в год - ожидается в 2025-2027 годах.По планам "Газпрома", развитие "китайского вектора" связано также с "западным" маршрутом, предполагающим строительство магистрального газопровода "Союз Восток", который пройдет по территории Монголии и станет продолжением газопровода "Сила Сибири 2" мощностью до 50 миллиардов кубометров в год.

https://ria.ru/20230927/kitay-1898834392.html

https://ria.ru/20231019/kitay-1903801381.html

https://ria.ru/20230801/gas-1887618724.html

китай

россия

дальний восток

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китай, газпром, экономика, алексей миллер, россия, дальний восток, павел зарубин, александр новак, сила сибири — 2