https://ria.ru/20231022/gazprom-1904496113.html

Миллер рассказал о поставках газа в Китай

Миллер рассказал о поставках газа в Китай - РИА Новости, 22.10.2023

Миллер рассказал о поставках газа в Китай

"Газпром" регулярно поставляет дополнительные объемы газа в Китай, суточные заявки по "Силе Сибири" превышают прописанные в контракте, напомнил глава компании... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T14:55

2023-10-22T14:55

2023-10-22T14:55

экономика

китай

россия

алексей миллер

газпром

сила сибири — 2

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. "Газпром" регулярно поставляет дополнительные объемы газа в Китай, суточные заявки по "Силе Сибири" превышают прописанные в контракте, напомнил глава компании Алексей Миллер в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1". "Суточные заявки выше, чем те объемы, которые у нас прописаны в контракте. И мы регулярно поставляем дополнительные объемы на китайский рынок. При этом мы это делаем уже не первый год. В этом году, я думаю, что это будет 600 миллионов кубометров газа", – сказал Миллер в интервью Павлу Зарубину."Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Первые поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. В прошлом году по "Силе Сибири" было прокачано 15,4 миллиарда кубометров, по итогам текущего года показатель ожидается на уровне 22 миллиардов, сообщал ранее вице-премьер России Александр Новак. А выход на полную мощность "Силы Сибири" – в 38 миллиардов кубометров в год – ожидается в 2025–2027 годах. "Газпром" и китайская CNPC на встрече в Китае в середине октября обсудили двустороннее стратегическое сотрудничество и подписали дополнительное соглашение к договору купли-продажи газа по "восточному" маршруту – "Силе Сибири" – на дополнительный объем поставок российского газа в Китай до конца года. Объем поставок не уточнялся.

https://ria.ru/20231017/diplomatiya-1903134142.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, китай, россия, алексей миллер, газпром, сила сибири — 2