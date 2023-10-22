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Миллер рассказал о поставках газа в Китай - РИА Новости, 22.10.2023
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14:55 22.10.2023
https://ria.ru/20231022/gazprom-1904496113.html
Миллер рассказал о поставках газа в Китай
Миллер рассказал о поставках газа в Китай - РИА Новости, 22.10.2023
Миллер рассказал о поставках газа в Китай
"Газпром" регулярно поставляет дополнительные объемы газа в Китай, суточные заявки по "Силе Сибири" превышают прописанные в контракте, напомнил глава компании... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T14:55
2023-10-22T14:55
экономика
китай
россия
алексей миллер
газпром
сила сибири — 2
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. "Газпром" регулярно поставляет дополнительные объемы газа в Китай, суточные заявки по "Силе Сибири" превышают прописанные в контракте, напомнил глава компании Алексей Миллер в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1". &quot;Суточные заявки выше, чем те объемы, которые у нас прописаны в контракте. И мы регулярно поставляем дополнительные объемы на китайский рынок. При этом мы это делаем уже не первый год. В этом году, я думаю, что это будет 600 миллионов кубометров газа&quot;, – сказал Миллер в интервью Павлу Зарубину."Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Первые поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. В прошлом году по "Силе Сибири" было прокачано 15,4 миллиарда кубометров, по итогам текущего года показатель ожидается на уровне 22 миллиардов, сообщал ранее вице-премьер России Александр Новак. А выход на полную мощность "Силы Сибири" – в 38 миллиардов кубометров в год – ожидается в 2025–2027 годах. "Газпром" и китайская CNPC на встрече в Китае в середине октября обсудили двустороннее стратегическое сотрудничество и подписали дополнительное соглашение к договору купли-продажи газа по "восточному" маршруту – "Силе Сибири" – на дополнительный объем поставок российского газа в Китай до конца года. Объем поставок не уточнялся.
https://ria.ru/20231017/diplomatiya-1903134142.html
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экономика, китай, россия, алексей миллер, газпром, сила сибири — 2
Экономика, Китай, Россия, Алексей Миллер, Газпром, Сила Сибири — 2
Миллер рассказал о поставках газа в Китай

Миллер: "Газпром" регулярно поставляет дополнительные объемы газа в Китай

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГазораспределительная станция
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Газораспределительная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. "Газпром" регулярно поставляет дополнительные объемы газа в Китай, суточные заявки по "Силе Сибири" превышают прописанные в контракте, напомнил глава компании Алексей Миллер в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".
«

"Суточные заявки выше, чем те объемы, которые у нас прописаны в контракте. И мы регулярно поставляем дополнительные объемы на китайский рынок. При этом мы это делаем уже не первый год. В этом году, я думаю, что это будет 600 миллионов кубометров газа", – сказал Миллер в интервью Павлу Зарубину.

"Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Первые поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.
В прошлом году по "Силе Сибири" было прокачано 15,4 миллиарда кубометров, по итогам текущего года показатель ожидается на уровне 22 миллиардов, сообщал ранее вице-премьер России Александр Новак. А выход на полную мощность "Силы Сибири" – в 38 миллиардов кубометров в год – ожидается в 2025–2027 годах.
"Газпром" и китайская CNPC на встрече в Китае в середине октября обсудили двустороннее стратегическое сотрудничество и подписали дополнительное соглашение к договору купли-продажи газа по "восточному" маршруту – "Силе Сибири" – на дополнительный объем поставок российского газа в Китай до конца года. Объем поставок не уточнялся.
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ЭкономикаКитайРоссияАлексей МиллерГазпромСила Сибири — 2
 
 
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