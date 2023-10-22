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Газпром поставит в Венгрию допобъемы газа в ближайший осенне-зимний период - РИА Новости, 22.10.2023
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14:14 22.10.2023 (обновлено: 16:49 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/gazprom-1904491416.html
Газпром поставит в Венгрию допобъемы газа в ближайший осенне-зимний период
Газпром поставит в Венгрию допобъемы газа в ближайший осенне-зимний период - РИА Новости, 22.10.2023
Газпром поставит в Венгрию допобъемы газа в ближайший осенне-зимний период
"Газпром" договорился с Венгрией о поставках дополнительных объемов газа в страну в ближайший осенне-зимний период, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер в... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T14:14
2023-10-22T16:49
экономика
венгрия
газпром
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. "Газпром" договорился с Венгрией о поставках дополнительных объемов газа в страну в ближайший осенне-зимний период, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" в интервью Павлу Зарубину."Значительные дополнительные объемы на венгерский рынок. По этому году дополнительный объем уже составил 1,3 миллиарда кубических метров газа", — сказал он.Миллер добавил, что эти поставки будут происходить на постоянной основе.В начале октября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна хорошо подготовилась к зиме, так как ей удалось сохранить основанное на здравом смысле сотрудничество с Россией. Благодаря этому Будапешт обеспечил надежные поставки энергоресурсов.Глава ведомства также добавлял, что заполненность венгерских газохранилищ значительно превышает среднеевропейский показатель.Кроме того, как отмечал Сийярто в середине октября в интервью РИА Новости, диверсификация поставщиков газа Венгрией не означает, что Будапешт планирует сократить закупки газа у России.
https://ria.ru/20231016/siyyarto-1902916809.html
https://ria.ru/20221012/vengriya-1823528089.html
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экономика, венгрия, газпром
Экономика, Венгрия, Газпром
Газпром поставит в Венгрию допобъемы газа в ближайший осенне-зимний период

Миллер: "Газпром" дополнительно поставил 1,3 миллиарда куб. м. газа в Венгрию

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТрубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. "Газпром" договорился с Венгрией о поставках дополнительных объемов газа в страну в ближайший осенне-зимний период, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" в интервью Павлу Зарубину.
«
"Значительные дополнительные объемы на венгерский рынок. По этому году дополнительный объем уже составил 1,3 миллиарда кубических метров газа", — сказал он.
Миллер добавил, что эти поставки будут происходить на постоянной основе.
В начале октября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна хорошо подготовилась к зиме, так как ей удалось сохранить основанное на здравом смысле сотрудничество с Россией. Благодаря этому Будапешт обеспечил надежные поставки энергоресурсов.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто дает интервью РИА Новости
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто: санкции против России не достигли целей
16 октября, 10:00
Глава ведомства также добавлял, что заполненность венгерских газохранилищ значительно превышает среднеевропейский показатель.
Кроме того, как отмечал Сийярто в середине октября в интервью РИА Новости, диверсификация поставщиков газа Венгрией не означает, что Будапешт планирует сократить закупки газа у России.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
МИД Венгрии: "Газпром" необходим стране как надежный поставщик
12 октября 2022, 20:56
 
ЭкономикаВенгрияГазпром
 
 
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