https://ria.ru/20231022/gazprom-1904491416.html

Газпром поставит в Венгрию допобъемы газа в ближайший осенне-зимний период

Газпром поставит в Венгрию допобъемы газа в ближайший осенне-зимний период - РИА Новости, 22.10.2023

Газпром поставит в Венгрию допобъемы газа в ближайший осенне-зимний период

"Газпром" договорился с Венгрией о поставках дополнительных объемов газа в страну в ближайший осенне-зимний период, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер в... РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T14:14

2023-10-22T14:14

2023-10-22T16:49

экономика

венгрия

газпром

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. "Газпром" договорился с Венгрией о поставках дополнительных объемов газа в страну в ближайший осенне-зимний период, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" в интервью Павлу Зарубину."Значительные дополнительные объемы на венгерский рынок. По этому году дополнительный объем уже составил 1,3 миллиарда кубических метров газа", — сказал он.Миллер добавил, что эти поставки будут происходить на постоянной основе.В начале октября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна хорошо подготовилась к зиме, так как ей удалось сохранить основанное на здравом смысле сотрудничество с Россией. Благодаря этому Будапешт обеспечил надежные поставки энергоресурсов.Глава ведомства также добавлял, что заполненность венгерских газохранилищ значительно превышает среднеевропейский показатель.Кроме того, как отмечал Сийярто в середине октября в интервью РИА Новости, диверсификация поставщиков газа Венгрией не означает, что Будапешт планирует сократить закупки газа у России.

https://ria.ru/20231016/siyyarto-1902916809.html

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экономика, венгрия, газпром