https://ria.ru/20231022/gaza-1904490330.html

В Газе заявили, что за сутки из-за израильских обстрелов погибли 117 детей

В Газе заявили, что за сутки из-за израильских обстрелов погибли 117 детей - РИА Новости, 22.10.2023

В Газе заявили, что за сутки из-за израильских обстрелов погибли 117 детей

За сутки в результате израильских обстрелов по сектору Газа погибли 266 человек, из них 117 детей, сообщил представитель Минздрава в анклаве Ашраф аль-Кудра. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T14:11

2023-10-22T14:11

2023-10-22T14:23

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

в мире

израиль

восточный иерусалим

хамас

оон

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. За сутки в результате израильских обстрелов по сектору Газа погибли 266 человек, из них 117 детей, сообщил представитель Минздрава в анклаве Ашраф аль-Кудра.Ранее минздрав Газы сообщил, что общее число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа приблизилось к 4,4 тысячи человек, более 14,2 тысячи пострадали."Израильские оккупанты за последние 24 часа совершили 24 массовых убийства, унеся жизни 266 человек, в том числе 117 детей, большинство из которых были с юга сектора Газа", - заявил на пресс-конференции представитель Минздрава.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

сектор газа

израиль

восточный иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, в мире, израиль, восточный иерусалим, хамас, оон