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Число жителей Газы, покинувших дома, достигло 1,5 миллиона, сообщили власти - РИА Новости, 22.10.2023
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13:45 22.10.2023 (обновлено: 14:50 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/gaza-1904486625.html
Число жителей Газы, покинувших дома, достигло 1,5 миллиона, сообщили власти
Число жителей Газы, покинувших дома, достигло 1,5 миллиона, сообщили власти - РИА Новости, 22.10.2023
Число жителей Газы, покинувших дома, достигло 1,5 миллиона, сообщили власти
Уже полтора миллиона жителей Газы покинули свои дома из-за эскалации палестино-израильского конфликта, заявила пресс-служба правительства сектора, связанного с... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T13:45
2023-10-22T14:50
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
хамас
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Уже полтора миллиона жителей Газы покинули свои дома из-за эскалации палестино-израильского конфликта, заявила пресс-служба правительства сектора, связанного с палестинским движением ХАМАС.&quot;Семьдесят процентов населения сектора Газа, полтора миллиона граждан были вынуждены покинуть дома, они живут в центрах приема&quot;, — говорится в сообщении.В начале недели постпред Палестины Рияд Мансур заявил на заседании Совбеза ООН о миллионе вынужденных переселенцев в Газе с начала обстрелов сектора Израилем.По информации Министерства здравоохранения анклава, число погибших при этих ударах увеличилось до 4651 человека, свыше 14,2 тысячи человек получили ранения.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В Израиле, по данным местных властей, погибли 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, хамас
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, ХАМАС
Число жителей Газы, покинувших дома, достигло 1,5 миллиона, сообщили власти

Число жителей Газы, покинувших свои дома из-за эскалации, достигло 1,5 млн

© AFP 2023 / SAID KHATIBПалестинцы на руинах домов после ночных израильских ударов по Рафаху
Палестинцы на руинах домов после ночных израильских ударов по Рафаху - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIB
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Уже полтора миллиона жителей Газы покинули свои дома из-за эскалации палестино-израильского конфликта, заявила пресс-служба правительства сектора, связанного с палестинским движением ХАМАС.
«

"Семьдесят процентов населения сектора Газа, полтора миллиона граждан были вынуждены покинуть дома, они живут в центрах приема", — говорится в сообщении.

В начале недели постпред Палестины Рияд Мансур заявил на заседании Совбеза ООН о миллионе вынужденных переселенцев в Газе с начала обстрелов сектора Израилем.
По информации Министерства здравоохранения анклава, число погибших при этих ударах увеличилось до 4651 человека, свыше 14,2 тысячи человек получили ранения.
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Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
13 октября, 08:00
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
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В Израиле, по данным местных властей, погибли 1,3 тысячи человек, среди них 20 россиян. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаХАМАС
 
 
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