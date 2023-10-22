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Папа римский призвал продолжать поставки гуманитарной помощи в Газу - РИА Новости, 22.10.2023
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Религия
 
13:37 22.10.2023
https://ria.ru/20231022/gaza-1904485931.html
Папа римский призвал продолжать поставки гуманитарной помощи в Газу
Папа римский призвал продолжать поставки гуманитарной помощи в Газу - РИА Новости, 22.10.2023
Папа римский призвал продолжать поставки гуманитарной помощи в Газу
Папа римский Франциск призвал продолжать гуманитарную помощь в сектор Газа и выразил огорчение в связи с ударами по больнице и церкви в палестинском анклаве. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T13:37
2023-10-22T13:37
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палестина
франциск (хорхе марио бергольо)
раф
исламский джихад
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ВАТИКАН, 22 окт – РИА Новости. Папа римский Франциск призвал продолжать гуманитарную помощь в сектор Газа и выразил огорчение в связи с ударами по больнице и церкви в палестинском анклаве. В субботу в Газу прибыл первый конвой с гуманитарной помощью из 20 грузовиков. "Рафах" является единственным погранпереходом между Египтом и Газой. "Я молюсь и чувствую близость со всеми, кто страдает, с заложниками, с ранеными, родственниками жертв. Думаю о тяжелой гуманитарной ситуации в Газе. Меня огорчает, что ударам подверглись англиканский госпиталь и греческая православная церковь", - заявил он после окончании воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане. "Я повторяю свой призыв к продолжению поступления гуманитарной помощи и освобождению заложников. Война – это всегда поражение, это разрушение человеческого братства. Братья, остановитесь", - сказал понтифик. Вечером в четверг появились сообщения, что греческая православная церковь Святого Порфирия в секторе Газа разрушена в результате израильских бомбардировок, есть погибшие и раненые. Православный Иерусалимский Патриархат назвал израильский авиаудар по его церкви в городе Газа "военным преступлением". Минздрав Газы заявил, что 17 октября вследствие удара по больнице "Аль-Ахли" погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них - женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
https://ria.ru/20231020/koran-1904252977.html
https://ria.ru/20231020/upts-1904180479.html
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в мире, египет, ватикан, палестина, франциск (хорхе марио бергольо), раф, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Религия, В мире, Египет, Ватикан, Палестина, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), РАФ, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Папа римский призвал продолжать поставки гуманитарной помощи в Газу

Папа Франциск призвал продолжать гумпомощь в сектор Газа

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа римский Франциск . Архивное фото
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ВАТИКАН, 22 окт – РИА Новости. Папа римский Франциск призвал продолжать гуманитарную помощь в сектор Газа и выразил огорчение в связи с ударами по больнице и церкви в палестинском анклаве.
В субботу в Газу прибыл первый конвой с гуманитарной помощью из 20 грузовиков. "Рафах" является единственным погранпереходом между Египтом и Газой.
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СМИ: сжигавший Коран в Швеции мигрант собирается провести новую акцию
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"Я молюсь и чувствую близость со всеми, кто страдает, с заложниками, с ранеными, родственниками жертв. Думаю о тяжелой гуманитарной ситуации в Газе. Меня огорчает, что ударам подверглись англиканский госпиталь и греческая православная церковь", - заявил он после окончании воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.
"Я повторяю свой призыв к продолжению поступления гуманитарной помощи и освобождению заложников. Война – это всегда поражение, это разрушение человеческого братства. Братья, остановитесь", - сказал понтифик.
Вечером в четверг появились сообщения, что греческая православная церковь Святого Порфирия в секторе Газа разрушена в результате израильских бомбардировок, есть погибшие и раненые. Православный Иерусалимский Патриархат назвал израильский авиаудар по его церкви в городе Газа "военным преступлением".
Минздрав Газы заявил, что 17 октября вследствие удара по больнице "Аль-Ахли" погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них - женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
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РелигияВ миреЕгипетВатиканПалестинаФранциск (Хорхе Марио Бергольо)РАФИсламский джихадОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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