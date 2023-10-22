https://ria.ru/20231022/gaza-1904477286.html

В Канаде заявили, что Израиль не наносил удар по больнице в секторе Газа

В Канаде заявили, что Израиль не наносил удар по больнице в секторе Газа - РИА Новости, 22.10.2023

В Канаде заявили, что Израиль не наносил удар по больнице в секторе Газа

Разведка минобороны Канады считает, что Израиль не наносил удар по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа, заявил министр национальной обороны Канады Билл Блэр. Его РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T12:19

2023-10-22T12:19

2023-10-22T12:20

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Разведка минобороны Канады считает, что Израиль не наносил удар по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа, заявил министр национальной обороны Канады Билл Блэр. Его слова приводятся на сайте правительства Канады.Ранее Минздрав Газы заявил, что 17 октября вследствие удара по больнице "Аль-Ахли" погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них - женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". "Премьер-министр попросил меня поручить канадским вооруженным силам подготовить независимый обзор и анализ взрыва… Анализ, независимо проведенный Командованием разведки канадских сил, с высокой степенью уверенности указывает на то, что Израиль не наносил удар по больнице 17 октября 2023 года. Более вероятным сценарием является то, что удар был нанесен ракетой, выпущенной из Газы по ошибке", - говорится в заявлении. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло около 4,4 тысячи человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

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в мире, израиль, канада, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа