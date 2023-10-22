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В ДНР заподозрили США в причастности к удару по больнице в секторе Газа - РИА Новости, 22.10.2023
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09:47 22.10.2023 (обновлено: 10:36 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/gaza-1904461561.html
В ДНР заподозрили США в причастности к удару по больнице в секторе Газа
В ДНР заподозрили США в причастности к удару по больнице в секторе Газа - РИА Новости, 22.10.2023
В ДНР заподозрили США в причастности к удару по больнице в секторе Газа
США не заинтересованы в расследовании удара по больнице в секторе Газа, более того - Вашингтон может быть к нему причастен, считает советник главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T09:47
2023-10-22T10:36
в мире
израиль
ян гагин
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
сша
европа
ближний восток
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. США не заинтересованы в расследовании удара по больнице в секторе Газа, более того - Вашингтон может быть к нему причастен, считает советник главы ДНР Ян Гагин. Ранее официальный представитель американского госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не считают уместным международное расследование трагедии в больнице в Газе. "На мой взгляд, просто Соединенные Штаты не заинтересованы в проведении этого расследования. И в принципе этот удар мог быть нанесен в том числе и военнослужащими Соединенных Штатов - для того, чтобы в этом конфликте поставить некую точку невозврата, чтобы не было даже малейшей возможности для какого-то переговорного процесса, чтобы озлобить население с обеих сторон. И они этого добились", - заявил Гагин РИА Новости. По его мнению, в текущей ситуации палестино-израильский конфликт "выгоден Соединенным Штатам". "Соединенные Штаты будут решать "под шумок" несколько своих давних важных вопросов. Один из них - это просто окончательно положить на лопатки Старый свет, то есть Европу. Мы же прекрасно понимаем, что у нас есть несколько стран с победившим евроисламом, как я их называю, - это Германия, Франция, Британия, где исламское население эмигрантов из Ближнего Востока и Северной Африки местами насчитывает 50-60% от населения. И все эти люди уже выходили на демонстрации в поддержку Газы, в поддержку ХАМАС", - отметил Гагин.По его словам, если поддержка Израиля в этих странах будет осуществляться, такие демонстрации "могут превратиться в силовые акции", в том числе с применением оружия. Ранее Минздрав Газы заявил, что 17 октября вследствие удара по больнице "Аль-Ахли" погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них - женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
израиль
сектор газа
сша
европа
ближний восток
северная африка
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в мире, израиль, ян гагин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, сша, европа, ближний восток, северная африка
В мире, Израиль, Ян Гагин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, США, Европа, Ближний Восток, Северная Африка
В ДНР заподозрили США в причастности к удару по больнице в секторе Газа

Гагин обвинил США в причастности к удару по больнице в секторе Газа

© AP Photo / Abed KhaledПалестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе
Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. США не заинтересованы в расследовании удара по больнице в секторе Газа, более того - Вашингтон может быть к нему причастен, считает советник главы ДНР Ян Гагин.
Ранее официальный представитель американского госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не считают уместным международное расследование трагедии в больнице в Газе.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
13 октября, 08:00
«
"На мой взгляд, просто Соединенные Штаты не заинтересованы в проведении этого расследования. И в принципе этот удар мог быть нанесен в том числе и военнослужащими Соединенных Штатов - для того, чтобы в этом конфликте поставить некую точку невозврата, чтобы не было даже малейшей возможности для какого-то переговорного процесса, чтобы озлобить население с обеих сторон. И они этого добились", - заявил Гагин РИА Новости.
По его мнению, в текущей ситуации палестино-израильский конфликт "выгоден Соединенным Штатам".
«
"Соединенные Штаты будут решать "под шумок" несколько своих давних важных вопросов. Один из них - это просто окончательно положить на лопатки Старый свет, то есть Европу. Мы же прекрасно понимаем, что у нас есть несколько стран с победившим евроисламом, как я их называю, - это Германия, Франция, Британия, где исламское население эмигрантов из Ближнего Востока и Северной Африки местами насчитывает 50-60% от населения. И все эти люди уже выходили на демонстрации в поддержку Газы, в поддержку ХАМАС", - отметил Гагин.
Последствия удара по больнице в секторе Газа
© AP Photo / Abed Khaled

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

Тела погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8
© AFP 2023 / Mahmud Turkia

Большинство из них — женщины и дети.

Протесты в Триполи после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8
© AFP 2023 / Joseph Eid

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

Протесты в Аккаре (Ливан) после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8
© AP Photo / Emrah Gurel

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

Протесты в Стамбуле после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8
© AP Photo / STR

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

Протесты в Марокко после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8
© AFP 2023 / Nemer Dawood

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

Родственники погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8
По его словам, если поддержка Израиля в этих странах будет осуществляться, такие демонстрации "могут превратиться в силовые акции", в том числе с применением оружия.
Ранее Минздрав Газы заявил, что 17 октября вследствие удара по больнице "Аль-Ахли" погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них - женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
 
В миреИзраильЯн ГагинОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаСШАЕвропаБлижний ВостокСеверная Африка
 
 
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