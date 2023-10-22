https://ria.ru/20231022/gaza-1904461561.html
В ДНР заподозрили США в причастности к удару по больнице в секторе Газа
В ДНР заподозрили США в причастности к удару по больнице в секторе Газа - РИА Новости, 22.10.2023
В ДНР заподозрили США в причастности к удару по больнице в секторе Газа
США не заинтересованы в расследовании удара по больнице в секторе Газа, более того - Вашингтон может быть к нему причастен, считает советник главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T09:47
2023-10-22T09:47
2023-10-22T10:36
в мире
израиль
ян гагин
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. США не заинтересованы в расследовании удара по больнице в секторе Газа, более того - Вашингтон может быть к нему причастен, считает советник главы ДНР Ян Гагин. Ранее официальный представитель американского госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не считают уместным международное расследование трагедии в больнице в Газе. "На мой взгляд, просто Соединенные Штаты не заинтересованы в проведении этого расследования. И в принципе этот удар мог быть нанесен в том числе и военнослужащими Соединенных Штатов - для того, чтобы в этом конфликте поставить некую точку невозврата, чтобы не было даже малейшей возможности для какого-то переговорного процесса, чтобы озлобить население с обеих сторон. И они этого добились", - заявил Гагин РИА Новости. По его мнению, в текущей ситуации палестино-израильский конфликт "выгоден Соединенным Штатам". "Соединенные Штаты будут решать "под шумок" несколько своих давних важных вопросов. Один из них - это просто окончательно положить на лопатки Старый свет, то есть Европу. Мы же прекрасно понимаем, что у нас есть несколько стран с победившим евроисламом, как я их называю, - это Германия, Франция, Британия, где исламское население эмигрантов из Ближнего Востока и Северной Африки местами насчитывает 50-60% от населения. И все эти люди уже выходили на демонстрации в поддержку Газы, в поддержку ХАМАС", - отметил Гагин.По его словам, если поддержка Израиля в этих странах будет осуществляться, такие демонстрации "могут превратиться в силовые акции", в том числе с применением оружия. Ранее Минздрав Газы заявил, что 17 октября вследствие удара по больнице "Аль-Ахли" погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них - женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля - что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
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в мире, израиль, ян гагин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, сша, европа, ближний восток, северная африка
В мире, Израиль, Ян Гагин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, США, Европа, Ближний Восток, Северная Африка
В ДНР заподозрили США в причастности к удару по больнице в секторе Газа
Гагин обвинил США в причастности к удару по больнице в секторе Газа