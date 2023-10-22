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ЕС определит дорожную карту по Турции в декабре - РИА Новости, 22.10.2023
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19:49 22.10.2023 (обновлено: 22:22 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/es-1904541013.html
ЕС определит дорожную карту по Турции в декабре
ЕС определит дорожную карту по Турции в декабре - РИА Новости, 22.10.2023
ЕС определит дорожную карту по Турции в декабре
Лидеры стран – членов ЕС определят в середине декабря "дорожную карту" по дальнейшему процессу членства Турции, передал телеканал TGRT Haber со ссылкой на... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T19:49
2023-10-22T22:22
в мире
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АНКАРА, 22 окт - РИА Новости. Лидеры стран – членов ЕС определят в середине декабря "дорожную карту" по дальнейшему процессу членства Турции, передал телеканал TGRT Haber со ссылкой на министра торговли страны Омера Болата. Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее, перед вылетом в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись". "Министр Болат отметил, что ЕС откроет досье по Турции с докладом о расширении 8 ноября, и сообщил хорошую новость о том, что в середине декабря страны-члены определят "дорожную карту" для Турции на уровне лидеров", - передал телеканал. Эрдоган заявлял ранее, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Швеция как член Евросоюза пообещала в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Турцию не хотят видеть в Европе, в Анкаре не должны носить розовые очки.
https://ria.ru/20231001/turtsiya-1899769418.html
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в мире, турция, швеция, нью-йорк (город), реджеп тайип эрдоган, йенс столтенберг, дмитрий песков, евросоюз, нато, генеральная ассамблея оон
В мире, Турция, Швеция, Нью-Йорк (город), Реджеп Тайип Эрдоган, Йенс Столтенберг, Дмитрий Песков, Евросоюз, НАТО, Генеральная Ассамблея ООН
ЕС определит дорожную карту по Турции в декабре

TGRT: страны ЕС определят в середине декабря дорожную карту по членству Турции

© AP Photo / Osman OrsalЛюди с флагами Турции и ЕС в Стамбуле
Люди с флагами Турции и ЕС в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© AP Photo / Osman Orsal
Люди с флагами Турции и ЕС в Стамбуле . Архивное фото
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АНКАРА, 22 окт - РИА Новости. Лидеры стран – членов ЕС определят в середине декабря "дорожную карту" по дальнейшему процессу членства Турции, передал телеканал TGRT Haber со ссылкой на министра торговли страны Омера Болата.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее, перед вылетом в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись".
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"Министр Болат отметил, что ЕС откроет досье по Турции с докладом о расширении 8 ноября, и сообщил хорошую новость о том, что в середине декабря страны-члены определят "дорожную карту" для Турции на уровне лидеров", - передал телеканал.
Эрдоган заявлял ранее, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Швеция как член Евросоюза пообещала в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Турцию не хотят видеть в Европе, в Анкаре не должны носить розовые очки.
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