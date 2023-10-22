ЕС определит дорожную карту по Турции в декабре
TGRT: страны ЕС определят в середине декабря дорожную карту по членству Турции
© AP Photo / Osman OrsalЛюди с флагами Турции и ЕС в Стамбуле
© AP Photo / Osman Orsal
Люди с флагами Турции и ЕС в Стамбуле . Архивное фото
АНКАРА, 22 окт - РИА Новости. Лидеры стран – членов ЕС определят в середине декабря "дорожную карту" по дальнейшему процессу членства Турции, передал телеканал TGRT Haber со ссылкой на министра торговли страны Омера Болата.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее, перед вылетом в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись".
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"Министр Болат отметил, что ЕС откроет досье по Турции с докладом о расширении 8 ноября, и сообщил хорошую новость о том, что в середине декабря страны-члены определят "дорожную карту" для Турции на уровне лидеров", - передал телеканал.
Эрдоган заявлял ранее, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в ЕС. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился "как можно скорее" направить бумаги для ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО в турецкий парламент. Швеция как член Евросоюза пообещала в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Турцию не хотят видеть в Европе, в Анкаре не должны носить розовые очки.