https://ria.ru/20231022/dtp-1904553712.html

В Кировской области в ДТП с загоревшейся машиной погибли четыре человека

В Кировской области в ДТП с загоревшейся машиной погибли четыре человека - РИА Новости, 22.10.2023

В Кировской области в ДТП с загоревшейся машиной погибли четыре человека

Четыре человека погибли в загоревшемся после ДТП автомобиле в Кировской области, ещё один ранен, сообщает ГИБДД региона. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T20:54

2023-10-22T20:54

2023-10-22T20:54

происшествия

кировская область

авто

оричевский район

гибдд мвд рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли в загоревшемся после ДТП автомобиле в Кировской области, ещё один ранен, сообщает ГИБДД региона. ДТП произошло в воскресенье в 16.40 в Оричевском районе на 6-м километре автодороги "Оричи - Коршик". "Водитель автомобиля ВАЗ-2106 совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево, после столкновения произошло возгорание автомобиля. В результате происшествия четыре человека погибли и один получил травмы", - говорится в сообщении. По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия автомобильной аварии.

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

кировская область

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происшествия, кировская область, авто, оричевский район, гибдд мвд рф