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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 22.10.2023
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12:47 22.10.2023
https://ria.ru/20231022/donetsk-1904480264.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 22.10.2023
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска в ночь с субботы на воскресенье, а также в воскресенье утром обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка снарядами "натовского" калибра, РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T12:47
2023-10-22T12:47
происшествия
донецк
донецкая народная республика
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска в ночь с субботы на воскресенье, а также в воскресенье утром обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка снарядами "натовского" калибра, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Всего было выпущено 18 снарядов. "После 00.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 2.25 - н.п. Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 6.05 - н.п. Карловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм… 6.20 - н.п. Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 9.00 - н.п. Карловка - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм… 11.55 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 12.20 - н.п. Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщениях представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, нато, вооруженные силы украины
Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку 18 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов
Осколки украинских снарядов - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска в ночь с субботы на воскресенье, а также в воскресенье утром обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка снарядами "натовского" калибра, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Всего было выпущено 18 снарядов.
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"После 00.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 2.25 - н.п. Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 6.05 - н.п. Карловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм… 6.20 - н.п. Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 9.00 - н.п. Карловка - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм… 11.55 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 12.20 - н.п. Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщениях представительства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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