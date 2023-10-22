https://ria.ru/20231022/donetsk-1904480264.html

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 22.10.2023

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска в ночь с субботы на воскресенье, а также в воскресенье утром обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка снарядами "натовского" калибра, РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T12:47

2023-10-22T12:47

2023-10-22T12:47

происшествия

донецк

донецкая народная республика

нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска в ночь с субботы на воскресенье, а также в воскресенье утром обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка снарядами "натовского" калибра, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Всего было выпущено 18 снарядов. "После 00.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 2.25 - н.п. Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 6.05 - н.п. Карловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 мм… 6.20 - н.п. Карловка - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 9.00 - н.п. Карловка - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм… 11.55 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 12.20 - н.п. Кураховка - г. Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщениях представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, нато, вооруженные силы украины