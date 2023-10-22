В Бейруте на похороны бойцов "Хезболлы" пришли тысячи шиитов
В Бейруте на похороны бойцов движения "Хезболла" пришли тысячи шиитов
© AP Photo / Hassan AmmarПохороны бойца Хезболлы, убитого в результате израильского обстрела
© AP Photo / Hassan Ammar
Похороны бойца Хезболлы, убитого в результате израильского обстрела
БЕЙРУТ, 22 окт - РИА Новости. Тысячи шиитов собрались в Бейруте на похоронах бойцов движения "Хезболла", недавно погибших в боестолкновениях с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), передают корреспонденты РИА Новости.
Траурная процессия прошла в пригороде Бейрута. Тысячи шиитов вышли на улицы, чтобы проститься с бойцами движения "Хезболла", которые недавно погибли в столкновениях на границе с Израилем. Толпа скандировала религиозные лозунги и требовала уничтожить Израиль.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.