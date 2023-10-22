https://ria.ru/20231022/belorussiya-1904512936.html

Посол заявил о невозможности эвакуировать граждан Белоруссии из Тель-Авива

Посол заявил о невозможности эвакуировать граждан Белоруссии из Тель-Авива - РИА Новости, 22.10.2023

Посол заявил о невозможности эвакуировать граждан Белоруссии из Тель-Авива

Санкции США по-прежнему мешают организовать прямой рейс для эвакуации граждан Белоруссии из Израиля, заявил посол в Израиле Евгений Воробьев. РИА Новости, 22.10.2023

2023-10-22T16:57

2023-10-22T16:57

2023-10-22T16:57

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МИНСК, 22 окт – РИА Новости. Санкции США по-прежнему мешают организовать прямой рейс для эвакуации граждан Белоруссии из Израиля, заявил посол в Израиле Евгений Воробьев. По состоянию на четверг МИД Белоруссии сообщал о погибших в результате вооруженного конфликта трех гражданах и трех выходцах из страны. "На текущий момент нам известно о трех погибших наших гражданах, двое из которых погибли на юге Израиля в первые дни конфликта. Еще одна наша гражданка была тяжело ранена в результате прямого попадания ракеты в жилой дом. К большому сожалению, неделю назад она скончалась в больнице. Посольство находилось в контакте с ее супругом практически ежедневно. Когда мы узнали о желании ее семьи перевезти ее тело в Беларусь для захоронения, сразу подключились для содействия решению этой задачи", - прокомментировал дипломат журналистам. Он добавил, что два дня назад супруг и родственники погибшей проводили ее в последний путь на белорусской земле. "Мы искренне соболезнуем семьям и близким погибших граждан Белоруссии, а также всех тех, кто погиб в эти страшные дни. Это тяжелая утрата. Многие из них были молодыми людьми, начинавшими жизнь", - сказал Воробьев. Посол напомнил, что в связи с напряженной военно-политической обстановкой в Израиле посольство Белоруссии продолжает круглосуточную работу по оказанию помощи своим гражданам как на территории израильского государства, так и в секторе Газа. Внимательно отслеживается информация о погибших и пострадавших. "Мы делаем всё, что в наших силах", - подчеркнул дипломат. Воробьев обратил внимание, что посольство разместило на своем сайте информацию об авиарейсах для желающих покинуть Израиль. Он напомнил, что израильский международный аэропорт продолжает работать, и стоимость билетов стала гораздо более умеренной. Кроме того, посольство ведет учет всех обратившихся к нему граждан на случай появления более удобных вариантов быстрого возвращения в Белоруссию. "В этом контексте большую проблему продолжают составлять западные санкции, которые были наложены на (белорусскую авиакомпанию – ред.) "Белавиа". Несмотря на то, что нам удалось получить разрешение израильской стороны, сегодня по-прежнему существует препятствие – санкции США, из-за которых организовать прямой рейс из Израиля в Беларусь не представляется возможным. Мы делаем всё, чтобы решить эти проблемы", - добавил глава дипмиссии. Воробьев также пояснил, что из-за отсутствия гуманитарного коридора из сектора Газа в сторону Египта пока не удается наладить эвакуацию с этой территории белорусских граждан. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло около 4,6 тысячи человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

https://ria.ru/20231011/zapad-1901857634.html

https://ria.ru/20231021/mechi-1904199969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, белоруссия, хамас, белавиа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа