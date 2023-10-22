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"Это игра": в США раскрыли чудовищную правду о планах на Украину - РИА Новости, 22.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:35 22.10.2023 (обновлено: 08:48 22.10.2023)
https://ria.ru/20231022/atakams-1904442469.html
"Это игра": в США раскрыли чудовищную правду о планах на Украину
"Это игра": в США раскрыли чудовищную правду о планах на Украину - РИА Новости, 22.10.2023
"Это игра": в США раскрыли чудовищную правду о планах на Украину
США пошли на безответственный шаг, передав ракеты ATACMS Киеву, заявил член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус... РИА Новости, 22.10.2023
2023-10-22T01:35
2023-10-22T08:48
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. США пошли на безответственный шаг, передав ракеты ATACMS Киеву, заявил член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи в статье для журнала Responsible Statecraft.&quot;Американские ATACM на Украине — это игра с жизнями гражданских в будущем. &lt;...&gt; Решение администрации Байдена поставить Украине ракеты ATACMS с кассетной боевой частью игнорирует многие десятилетия человеческих страданий из-за оружия неизбирательного действия&quot;, — считает эксперт.Пичи отметил, что кассетная боевая часть американских ракет исключает точечное поражение целей и с высокой вероятностью приведет к жертвам среди мирного населения. Кроме того, напомнил автор, кассетные боеприпасы не разрываются при столкновении с землей и остаются опасными для местных жителей на протяжении долгих лет.Эксперт добавил, что небольшие размеры и большое количество кассетных боеприпасов в боеголовке делает их еще более малозаметными и опасными для мирных жителей.На этой неделе в Белом доме подтвердили, что недавно передали Украине ATACMS в модификации с дальностью до 165 километров. По информации СМИ, Киев получил не менее дюжины таких ракет.Президент Владимир Путин назвал это решение очередной ошибкой Соединенных Штатов. По его словам, такое оружие, конечно, создает дополнительную угрозу. Но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения ATACMS не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки, подчеркнул он.
https://ria.ru/20231021/ukraina-1904303326.html
https://ria.ru/20231019/atacms-1903965918.html
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в мире, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина
"Это игра": в США раскрыли чудовищную правду о планах на Украину

RS: американские ракеты ATACMS оказались крайне опасны для мирного населения

© Фото : U.S. ArmyАмериканский ракетный комплекс MGM-140 ATACMS
Американский ракетный комплекс MGM-140 ATACMS - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© Фото : U.S. Army
Американский ракетный комплекс MGM-140 ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. США пошли на безответственный шаг, передав ракеты ATACMS Киеву, заявил член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи в статье для журнала Responsible Statecraft.
«

"Американские ATACM на Украине — это игра с жизнями гражданских в будущем. <...> Решение администрации Байдена поставить Украине ракеты ATACMS с кассетной боевой частью игнорирует многие десятилетия человеческих страданий из-за оружия неизбирательного действия", — считает эксперт.

Пичи отметил, что кассетная боевая часть американских ракет исключает точечное поражение целей и с высокой вероятностью приведет к жертвам среди мирного населения. Кроме того, напомнил автор, кассетные боеприпасы не разрываются при столкновении с землей и остаются опасными для местных жителей на протяжении долгих лет.
Эксперт добавил, что небольшие размеры и большое количество кассетных боеприпасов в боеголовке делает их еще более малозаметными и опасными для мирных жителей.
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На этой неделе в Белом доме подтвердили, что недавно передали Украине ATACMS в модификации с дальностью до 165 километров. По информации СМИ, Киев получил не менее дюжины таких ракет.
Президент Владимир Путин назвал это решение очередной ошибкой Соединенных Штатов. По его словам, такое оружие, конечно, создает дополнительную угрозу. Но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения ATACMS не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки, подчеркнул он.
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